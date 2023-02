Kobersdorfer LMB-Triathlet Marek und sein Saisonziel

Werbung

Seit 22. Dezember trainiert er rund 10 bis 15 Stunden pro Woche, im Jänner ging es für zwei Wochen auf Trainingslager nach Lanzarote, wo das Trainingspensum gar 25 Stunden pro Woche betrug. Als nächste Vorbereitungswettkämpfe stehen noch im Februar der LCC Eisbärlauf über 14 Kilometer und im März der Vienna Calling Halbmarathon an.

Alles ist auf das große Saisonziel, den Ironman Lanzarote am 20. Mai ausgerichtet. Marek vergisst dabei nicht auf seine Förderer: „Ein großes Danke an meinen Verein LMB Leichtathletik Mittelburgenland mit Hauptsponsor at-wohngarten und an meine zwei Sponsoren Flying Car Service GmbH und SecurityAccess GmbH.