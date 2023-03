Intensives UFC-Programm in Sieggraben

Werbung

„Wir haben uns in Anbetracht des Vorbereitungsstatus und der Ausfälle gut verkauft, immerhin startet ZSP schon am Wochenende “, so Coach Philipp Schordje (l.). Erstmals wurde die Partie auch per Video aufgenommen und zu Wochenbeginn auch analysiert. Weiter geht es für den UFC mit einem intensiven Programm, binnen 14 Tagen stehen vier Vorbereitungsspiele am Plan.

Die Gegner sind Hochwolkersdorf, Großhöflein, Kirchberg am Wechsel und Wiesmath. Danach steht das erste Meisterschaftsspiel in der Rückrunde für den Tabellenachten auf dem Programm, wenn man daheim im Derby auf Tschurndorf trifft.