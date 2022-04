Burgenlandliga-Abstiegskampf: Horitschon kann durchatmen

Werbung

Auch wenn sich Horitschon-Trainer Hannes Marzi noch nicht zum Ligaerhalt gratulieren lässt, sieht es für den ASK mit derzeit elf Punkten Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz gut aus, dass man auch weiterhin in der Burgenlandliga vertreten sein wird.

Vor dem spielfreien Wochenende verpassten die Mannen aus der Blaufränkisch-Gemeinde mit der knappen Niederlage gegen Oberwart/Rotenturm, mit einem Punktgewinn einen Prestigeerfolg einfahren zu können, was dem Trainer natürlich nicht gefiel.

Für das spielfreie Wochenende ist für Freitag eigentlich ein Spiel gegen 2. Liga-Mitte-Tabellenführer und „So-gut-wie-Aufsteiger“ Schattendorf geplant, doch dieses wackelte zu Beginn der Woche ordentlich. Marzi: „Es gab erste Zeichen aus Schattendorf, dass sie doch nicht spielen wollen.“ In diesem Fall gäbe es ein freies Wochenende für alle, also zwei Trainingswochen am Stück.

Diese sollen genützt werden, um langzeitverletzte Spieler wie Andreas Spadt wieder näher heranzuführen, auch Martin Haller und Patrick Landl sollten am 7. Mai in Pinkafeld wieder dabei sein können.