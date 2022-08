Zum Abschluss gab es einen Heimsieg

Werbung

Großkampftag in sportlicher Sicht am vergangenen Samstag in Pilgersdorf und Kirchschlag beim traditionellen Franz Wagner-Gedenkturnier der SpG Der Club/NSG Kirchschlag.

In allen Jahrgängen von der U7 bis zur U14 wurden Blitzturniere abgehalten, die als erste Vorbereitung auf die in zwei Wochen startende Meisterschaft dienten. So wurde in den Bewerben U7- und U8 bereits im Drei-gegen-Drei auf vier Minitore und ohne Torhüter gespielt.

Für einen Heimerfolg sorgte das U14-Team von Trainer Mario Art. In allen drei Turnierspielen gegen die SpG AVITA Therme (2:1), Stonefield United (2:1) und Scheiblingkirchen (2:0) gelangen in der 30-minütigen Spielzeit zwei Treffer, was zu neun Punkten reichte.

Die U10 musste sich im Auftaktspiel gegen den späteren Sieger aus Köszeg mit 3:5 geschlagen geben, arbeitete sich mit zwei Siegen aber noch auf Platz zwei vor. In den restlichen Bewerben gewannen Marz (U9), Köszegi Loránt (U11 und U12), sowie Kirchschlag (U13).