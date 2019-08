Nach der NSG Bucklige Welt Süd/Der Club in der Vorwoche machten die Waldquelle Juniors Station im steirischen Gnas, um sich den letzten Schliff für die Herbstmeisterschaft zu holen, welche in der kommenden Woche startet. Während die Cluberer lediglich ihre Jugendfußball-Mannschaften im Gepäck hatten, reisten sieben Waldquelle-Coaches mit Kickern von der U9 bis zur U16 an.

Auf dem Programm standen neben etlichen Fußballeinheiten natürlich auch jede Menge Freizeitaktivitäten, um den Teamgeist zu fördern. Ganz besonderen Spaß hatten die Nachwuchskicker an der hauseigenen Kletterwand. Tennis, Tischtennis, Billard, Mini-Golf und ein täglicher Besuch im Hallenbad sorgten zusätzlich für Abwechslung im dreitägigen Camp. „Es war ein sehr gelungenes Trainingslager. Wir konnten tolle Trainingseinheiten absolvieren, hatten sehr viel Spaß und keiner hat sich verletzt“, erzählt U12-Trainer Roman Hausensteiner.

Eine Woche vor Saisonstart durften natürlich auch Testspiele nicht fehlen. Die U16 ließ Gnas beim 5:1 nicht den Funken einer Chance. Die U14 trennte sich von Sankt Martin an der Raab mit einem 1:1-Unentschieden. Die U12 hatte beim Probegalopp gegen die U13 von Marswiese (Wien) etwas Pech. Nach 25 Minuten musste die Partie nämlich beim Stand von 1:0 für die Waldquelle-Jungs aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden.

Das war allerdings der einzige Wermutstropfen an einem perfekten Wochenende für die Jungkicker.