Wechsellandlauf Melchart-Turbo zündete in Aspang

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Für den LAC Unlimited aus Kobersdorf nahmen Martin Melchart (r.) und Daniel Wildzeiss (l.) die anspruchsvolle Strecke von 7,6 Kilometern mit 280 Höhenmeter in Angriff. Foto: LAC Unlimited Foto: LAC Unlimited

D en 35. Wechsellandlauf in Aspang am vergangenen Samstag wollten sich die Athleten des LAC Unlimited und des LMB nicht entgehen lassen. Für den Laufclub aus Kobersdorf nahmen Martin Melchart und Daniel Wildzeiss die anspruchsvolle Strecke von 7,6 Kilometern mit 280 Höhenmeter in Angriff.