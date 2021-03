Zuversicht sieht eigentlich ganz anders aus — weiterhin prägt aktuell die Ungewissheit das Geschehen im Fußball-Unterhaus. So auch in der 1. Klasse Mitte, wo man derzeit untätig abwarten muss, bis man wieder ein „sinnvolles Fußballtraining“ aufnehmen kann.

Die Klasse steht also weiterhin so gut wie still — „tote Hose“, bringt es der Frankenauer Trainer Gerhard Prikoszovich auf den Punkt. Auf die Frage, ob es im eigenen Verein nennenswerte Neuigkeiten gäbe, antwortet der Großteil der Trainer bloß mit einem leicht verzweifelten Lachen. „Leider nichts Neues, es tut mir leid, wir können nur abwarten, bis Fußballspielen und Trainieren wieder sinnvoll möglich ist“, lautet in den meisten Fällen die darauffolgende Antwort. „Wir warten alle nur auf die Regierung“, erklärt Pöttsching-Trainer Markus Buchner über das Telefon. „Solange wir keine genauen Informationen darüber haben, wie und wann wir wieder anfangen können, werden wir auch nichts machen. Das hat auch nicht viel Sinn. Langsam wird es aber richtig mühsam“, so Buchner.

„Mehr als Heimtraining geht einfach nicht“

„Unsere Spieler haben ihre Heimtrainingspläne. Mehr kann man momentan ohnehin nicht tun“, erzählt Marko Amminger, Trainer des SV Loipersbach, wenig erfreut. Der Coach des Tabellenführers würde gerne mit einer gezielten Vorbereitung auf das Restpogramm starten und sein Team somit auf die Mission Titel fokussieren.

Liga-weit halten sich Spieler also mithilfe ihrer Trainingsplänen innerhalb der eigenen vier Wände fit, während die Sportplätze still liegen und die mögliche Fortsetzung der abgebrochenen Saison immer stärker angezweifelt wird. Die steigenden Infektionszahlen sowie die fehlenden Infos seitens der Verantwortlichen führt die Befragten zur Annahme, dass diese Saison in dieser Klasse kein Fußball mehr gespielt wird.