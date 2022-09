Der LMB begab sich auf neues Terrain

Werbung

Nach dem Adventlauf Deutschkreutz, dem Berglauf Landsee, dem Triathlon Lockenhaus, dem Stadtlauf in Oberpullendorf und dem Fahnenschwingerlauf in Neckenmarkt entschloss sich das Organisationsteam des LMB nach einem Jahr Pause eine gänzlich andere Veranstaltungsrichtung einzuschlagen. Man entschied erstmals einen Cross Country Lauf abzuhalten und taufte diesen Wein-Berg-Lauf.

Nach einer sehr kurzen Vorbereitungsphase, welche erst Mitte Juni startete, konnten 40 Teilnehmer am vergangenen Sonntag über drei Distanzen, die alle durch die romantischen Weinberge Neckenmarkts führten, auf die Strecke gehen. Den Hauptlauf über 10 Kilometer und 310 Höhenmeter absolvierte Rene Binder in einer Zeit von 43:21 Minuten am Schnellsten. Auch beide Bergwertungen gingen an den Sieger der Klasse M30. Die Schnellste Dame war Jutta Häusler in 59:08 Minuten, auch sie gewann beide Bergwertungen.

Der LMB selbst schickte Rosa Schöll und Paul Mayerhofer-Pogats im Fun Run über 3,3 Kilometer ins Rennen. Mayerhofer-Pogats holte Rang drei, Schöll landete auf dem zweiten Platz.

Der Lauf soll im nächsten Jahr sein Wiederholung finden, dann das LMB-Team war begeistert: „Es hat großen Spaß gemacht den Lauf zu organisieren“, so Obmann-Stellvertreter Stefan Pendl.