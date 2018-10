Die Formkurve von Miriam Ziegler und Severin Kiefer zeigt steil nach oben. Schon der Saisonauftakt bei der Finlandia Trophy in Helsinki in der Vorwoche konnte sich mit Platz vier sehen lassen. In der Minsk-Arena, in der im Jänner 2019 auch die Europameisterschaften bestritten werden, fuhren die 24-jährige Stooberin und der 28-jährige Salzburger den ersten internationalen Erfolg der jungen Saison ein.

Und das mit 178,57 Punkten, die nicht nur eine neue persönliche Bestmarke für die beiden Heeressportler bedeutete, sondern auch 12,42 Zähler Vorsprung auf die beiden Spanier Laura Barqueo und Aritz Maestu einbrachten. „Wir freuen uns riesig über unseren ersten internationalen Sieg in dieser Saison und die damit verbundenen Punkte für die Weltrangliste. Jetzt gehts darum, dass wir diese Leistung noch steigern und auch bei den Grand Prix Wettkämpfen abrufen können“, sagt Miriam Ziegler.

Auf dieser höchsten internationalen Ebene wird das Nummer 13-Paar der Weltrangliste übrigens in Helsinki (2. bis 4. November) und Moskau (16. bis 18. November) zu sehen sein. Mit Selbstbewusstsein, wie Severin Kiefer bestätigt: „Unser Programm wurde von den Preisrichtern gut angenommen. Das motiviert.“