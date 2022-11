Neuer Chef für Unterschützen, Goalie-Routinier für Kroisegg

Werbung

Alles Gute hat einmal ein Ende: So auch die Ära von Joachim Schwarz beim SK Unterschützen. Der Fachmann, der vier Jahre den SKU als Chef anführte, wird sein Amt über den Winter nicht weiterführen. Dabei trennte man sich einvernehmlich und ohne jeglichen Groll. Zu groß waren die Verdienste des ehemaligen Kemeter Meistertrainers, dessen Elf im Vorjahr auf extrem bittere Weise an der Rückkehr in die 2. Liga Süd scheiterte.

Im Herbst verhinderten dann viele Verletzungssorgen eine noch bessere Bilanz, wobei Platz drei und sechs Zähler Rückstand auf Winterkönig Tobaj noch alle Optionen für das neue Trainerteam offenlassen. Apropos neues Trainerteam: Der bisherige Reserve-Coach Marcel Frühwirth und der Sportliche Leiter Christoph Kuh übernehmen die SKU-Cheftrainer-Agenden.

In der 2. Klasse Süd A gehören aktuell dem SV Kroisegg die Schlagzeilen. Diese holten sich nämlich den langjährigen Landesliga-Tormann Bernhard Haspl, der zuletzt für Pilgersdorf spielte, ins SVK-Boot.