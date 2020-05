Für den Kemeter Trainer Ewald Bogendorfer kann der vermeintliche Trainingsstart gar nicht früh genug losgehen. „Ich denke, dass wir bis auf unsere Kroaten komplett sein werden. Die Jungs wollen wieder etwas tun“, erklärt der ehemalige Stürmer der 2. Bundesliga. Noch nicht abgeschlossen ist die Planung der angepeilten Einheiten. „Das müssen wir noch besprechen, aber das Matcherl zum Abschluss wird uns sicher abgehen“, führt Bogendorfer aus.

Wichtig sei, dass sich die Spieler wieder treffen können. Dafür braucht es in Zeiten Coronas auch die richtigen Vorkehrungen, denn das Sportheim muss etwas adaptiert werden. Zusätzlich zu den Kabinen werden auch die Schiedsrichterumkleide und die Kantine für die Spieler freigegeben. Dadurch soll einerseits genügend Abstand zwischen den Kickern herrschen, andererseits größere Ansammlungen vermieden werden. Außerdem bekommt jeder Spieler einen eigenen Ball. Mit dabei ist dann auch wieder Manuel Erkinger, der sein Comeback feiert. „Er will wieder anfangen. Auch die anderen Spieler wollen alle beim Verein bleiben. Das signalisierten sie uns“, so der Coach.