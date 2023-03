1. Klasse Süd: Die Spitze marschiert

Werbung

DEUTSCH KALTENBRUNN - SANKT MARTIN 0:5. Ausrufezeichen des ASV St. Martin, der dem starken 1:1-Auftaktremis gegen den Tabellenführer von der Gemeinde Tobaj, nun einen Kantersieg folgen ließ. Dabei wäre es für Deutsch Kaltenbrunn noch eine Chance gewesen, das Feld an der Spitze zusammenrücken zu lassen, aber dieses Vorhaben musste man nach knapp 25 Minuten schon begraben. Da führten die Gäste nach einem Doppelpack von Offensiv-Allrounder Christian Lendl (6., 16.) früh mit 2:0, ehe Winter-Neuzugang Luka Vhrunc Pfeifer (26.), die Partie eigentlich jäh entschied. Der slowenische Angreifer sollte in der zweiten Halbzeit noch zwei weitere Tore erzielen und ein verdienter Auswärtssieg war die Folge. St. Martin-Obmann Edwin Janosch: „Wir waren überlegen und es war sicher verdient, aber bei uns zeichnete sich auch unser Tormann Peter Bozek zwei-, dreimal aus.“ Bei den Hausherren war man indes von der Leistung schwer enttäuscht. „Das war inferior. Bis auf zwei, drei Leute, die engagiert waren, war das von allen anderen viel zu wenig“, erklärte der Sportliche Leiter Hannes Thier.

STATISTIK:

SV ERDBAU BERGER DEUTSCH KALTENBRUNN - ASV PIZZERIA PALERMO SANKT MARTIN 0:5 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (6.) Lendl, 0:2 (16.) Lendl, 0:3 (26.) Vhrunc Pfeifer, 0:4 (64.) Vhrunc Pfeifer, 0:5 (86.) Vhrunc Pfeifer.

Reserve: 2:4 (Töltl, Jonas Koch; Zsamba, Eigentor, Rucker, Körbler).

SR: Koc (K: gut/St. M.: gut).- Dt. Kaltenbrunn, 160.

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Majczan (46. Berger), Komoroczi, Jens Koch (37. Kollar), Potzmann; Fuchs; Pal (67. Töltl), Baumgartner, Weber; Haas (83. Stranzl), Preiner.

St. Martin: Bozek; Bruchmann, Prem, Panic, Holzmann (71. Thiago); Eckhardt, David Mayer (71. Nico Mayer); Gmeindl-Neubauer, Lendl (80. Hoschek), Jaksic; Vhrunc Pfeifer.

GEMEINDE TOBAJ - KEMETEN 5:1. Da war für den SC Kemeten durchaus mehr drin. Beim Tabellenführer von der Gemeinde Tobaj verlor man nach 90 Minuten zwar verdient, aber vor allem vor der Pause hätte das Geschehen auch einen anderen Verlauf nehmen können. „Wir wurden beim Stand von 1:1 viermal wegen Abseits zurückgepfiffen, was klare Fehlentscheidungen waren“, so Kemetens Obmann-Stellvertreter Gerald Halper, der anfügte: „Zur Pause und beim Stand von 1:2 waren unsere Burschen dann geknickt und mit dem 1:3 war es eigentlich erledigt.“ Der Herbstmeister erfüllte indes die Pflicht und war vor allem nach der Pause richtig gut unterwegs. Kapitän Lukas Spirk dazu: „ „Kemeten ist sehr aggressiv aufgetreten, deshalb haben wir uns anfangs schwergetan. Zweite Halbzeit haben wir dann Fußball gespielt.“

STATISTIK:

ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ - SC „H+P“ KEMETEN 5:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (23.) Dragovic, 1:1 (35.) Lukas Pieler, 2:1 (40.) Dragovic, 3:1 (49.) Jautz-Lackner, 4:1 (71.) Spirk, 5:1 (87., Elfmeter) Spirk.

Reserve: 7:2 (Csekits 3, Guggi, Kopeszki 2, Ifkovits; Goger 2).

SR: Nemeth (GT: gut/K: schwach).- Dt. Tschantschendorf, 200.

Gemeinde Tobaj: Pronhagl; Leitner, Szerencsics, Horvat, Oswald; Jautz-Lackner, Lukavecki, Herceg, Winkelbauer (71. Haasz); Dragovic, Spirk (88. Csekits).

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter, Erkinger; Roberto Kizlin; Pausackerl, Lukas Pieler; Mayer (71. Kiss); Kokot, Sandro Kizlin.

BUCHSCHACHEN - LOIPERSDORF 0:0. Knapp 250 Zuseher wollten sich das Nachbarschaftsduell zwischen Buchschachen und Loipersdorf nicht entgehen lassen. Die Loipersdorfer reisten favorisiert zum SCB, bekamen dann aber die Schwierigkeiten, die ein Derby so mit sich bringt, aufgezeigt. Gegen gut eingestellte Buchschachener tat sich die Truppe von Josef Novakovits über weite Strecken schwer. Zwei Tore gab es zwar, beide wurden aber wegen Abseits aberkannt. Im Gegenzug hätte auch Buchschachen treffen können. Weil das aber keinem gelang, blieb es beim 0:0. SCB-Trainer Toni Dorner lobte sein Team für eine „kompakte Leistung“: „Die Jungs arbeiteten kollektiv stark nach hinten. Ich bin mit dem Punkt zufrieden, wenngleich auch der Sieg drin gewesen wäre.“ SCLK-Sektionsleiter Roland Szander meinte: „Wir wussten, dass es schwer wird und das war es dann auch. Gegen Zuberbach wollen wir eine Leistungssteigerung sehen.“

STATISTIK:

SC BUCHSCHACHEN - SC LOIPERSDORF-KITZLADEN 0:0.-

Reserve: 3:7 (Islamovic, Gashi, Eigentor; Schiller 2, Alex Bruckner 2, Nils Bruckner, Weber, Smodics).

SR: Fir (H: sehr gut/E: gut).- Buchschachen, 260.

Buchschachen: Goger (70. Michael Fleck); Thomas Lechner, Mitterwachauer, Dorner, Neziri; Jurcic, Hoffmann; Rusz (46. Taferner), Flamur Kacanolli (60. Mersits), Zartl; Marolt.

Loipersdorf: Palank; Prenner, Hornung, Grozdanic, Neubauer; Penthor (46. Feitl), Skribin; Darko (46. Philipp Schiller), Glatz, Lovric; Sandor (89. Benedek).

UNTERSCHÜTZEN - WELGERSDORF 2:0. Einen hart erkämpften Heimsieg feierte der SK Unterschützen gegen die im Winter rundum erneuten Welgersdorfer, die vor allem nach der Pause an einem Punktgewinn schnupperten, in Minute 94 aber das entscheidende 0:2 durch Bruno Bogovic kassierten. Der Ex-Goberlinger traf auch vor der Pause und stellte für den SKU die Weichen so auf drei Punkte. „Wir hätten es früher entscheiden müssen“, so Unterschützen-Trainer Christoph Kuh, der nachschoss: „In den zweiten 45 Minuten waren wir wie ausgewechselt. Aber auch solche Partien muss man gewinnen.“ Beim SVW haderte man indes mit einer verpassten Chance, gegen einen „Großen“ zu punkten. „Es war sicher ein Punkt drinnen, das Spielglück aber nicht auf unserer Seite“, erklärte Pressesprecher Dietmar Kaiser der BVZ.

STATISTIK:

SK UNTERSCHÜTZEN - SV WELGERSDORF 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (34.) Bogovic, 2:0 (94.) Bogovic.

Rote Karte: Crnov (71., Beleidigung).

Reserve: 5:0 (Manuel Grabenhofer 2, Doppler, Ritter, Groza).

SR: Karner (U: durchschnitt/W: sehr gut).- Unterschützen, 100.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray, Ulreich; Bogovic, Kaippel, Jonas Grabenhofer (90. Guger), Helmig (80. Stubits); Crnov, Vittman.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Müllner, Schoditsch, Lödör; Kamper, Balla, Urbauer (80. Sütö), Eichler (45. Joszi); Antol, Bacsi.

OBERDORF - NEUHAUS 0:0. Die zweite Nullnummer des Wochenendes trug sich in Oberdorf zu. Wie beim Derby in Buchschachen gab es keine Tore zu sehen. Mehr ärgerten sich nach Schlusspfiff die Neuhauser Gäste, die laut ihrem Sportlichen Leiter Stephan Knapp eine Vielzahl an guten Möglichkeiten ausließen. „Wir hatten fünf richtig große Chancen und so sind es für uns sicher zwei verlorene Zähler“, sagte der USV-Verantwortliche. In Oberdorf nahm man den Punkt nach gerne mit. So bleibt der Abstand nach unten konstant groß. Sektionsleiter Wolfgang Halper meinte zum 0:0: „Es war eine sehr heiße, aber faire Partie mit leichten Vorteilen für Neuhaus. Für uns ein Punkt gegen den Abstieg.“

STATISTIK:

ASK OBERDORF - USV RAIKA NEUHAUS 0:0.-

Reserve: 2:3 (Nikolaus Halper, Pallanich; Philipp Weber 2, Rene Zieger).

SR: Gören (O: durchschnitt/N: sehr gut).- Oberdorf, 100.

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper, Michael Halper, Novoselec, Kralj; Masic, Tuider, Stefan Halper; Florian Halper, Brdaric (90+2 Matthias Wagner), Drzic (30. Holpfer).

Neuhaus: Rosker; Jakob Meitz, Törnar, Koller, Tobias Weber; Pajk; Christian Wolf (84. Huber), Fischer, Unger, Stefan Zieger (60. Happer); Sorko.

ZUBERBACH - GOBERLING 2:2. Der Fußball-Sonntag in Zuberbach hatte einiges zu bieten, am Ende stand ein Remis zweier gut agierender Teams. Die besseren Karten hatten erst die Hausherren: Nach 35 Minuten führte Zuberbach durch Tore von Krisztian Horvath und Andras Varga mit 2:0. Noch vor der Pause gelang den Gästen jedoch der Anschluss, und in Minute 80 war es Kresimir Jelic, der den Endstand herstellte. SVZ-Funktionär Klaus Brandstätter trauerte nach Spielende einem möglichen Sieg nach: „Wenn du 2:0 führst, tut ein X natürlich weh. Wir hätten das Ganze ruhig heimspielen müssen.“ Anders die Gefühlslage in Goberling. Trainer Alexander Kern: „Es fühlt sich fast wie ein Sieg an. Für mich war die erste Hälfte ausgeglichen, in der zweiten haben meine Burschen sich dann super präsentiert. Geht es noch zehn Minuten länger, gewinnen wir auch noch.“

STATISTIK:

SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH - ASK SKODA SIMON GOBERLING 2:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (25.) Horvath, 2:0 (35., Elfmeter) Varga, 2:1 (41.) König, 2:2 (81.) Jelic.

Reserve: 5:2 (Mandal, Alexander Gossy 2, Kwetina, Tomashevskyi; Thorsten Schranz, Julian Schranz).

SR: Sahin (Z: gut/G: durchschnitt).-Zuberbach, 130.

Zuberbach: Molnar; Czene, Christopher Tuba, Leitold, Schimmer; Nemeth (77. Gossy), Czibor, Szalay, Horvath (64. Gager); Varga, Farkas (46. Kuroli).

Goberling: Szakaly; Gashi, Neudecker, Jelic, Josip Benko; Matija Benko; Engelmeyer, Ceka, König (78. Kuh), Glatz (54. Kalchbrenner); Thomas Kappel.

SANKT MICHAEL - WIESFLECK 0:2. Mit einem Sieg hätten die Hausherren zum SCW aufschließen können, es sollte aber anders kommen. Bereits nach 13 Minuten stellte Stefan Hettlinger die Weichen auf Auswärtssieg, welchen Daniel Kasza kurz nach der Pause fixierte – 2:0. So ganz klar war es aber nicht, auch die Heimischen kamen zu Möglichkeiten. „Drei Hunderter waren sicher dabei“, so der Sportliche Leiter Rudi Kopitar, „wenn du die nicht machst, schaut es aber nicht gut aus. Hinten nutze Wiesfleck unsere Fehler – eine verdiente Niederlage.“ SCW-Coach Rene Mahlknecht: „Es war ein sehr lauf- und kampfbetontes Match, das auch anders ausgehen kann. In Summe gesehen, denke ich, dass der Sieg aber in Ordnung geht.“

STATISTIK:

SV SANKT MICHAEL - SC WIESFLECK 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (13.) Hettlinger, 0:2 (48.) Kasza.

Reserve: 2:1 (Garger, Piskorek; Wenzl).

SR: Paukowitsch (St. M.: gut/W: gut).- St. Michael, 80.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Grandits, Penthor, Peischl; Kotnik, Ernst, Turniski, Brünner (45. Neubauer); Vincelj, Hanzic.

Wiesfleck: Lukschander; Ungerböck, Angyan, Siman, MIkolaschek; Platzer (55. Zupancic), Kasza, Ferk , Pinoza, Kirnbauer; Hettlinger (76. Nico Nemejc).