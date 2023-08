1. Klasse Süd: Wer wandelt auf Tobajs Spuren?

In der vergangenen Saison war in der 1. Klasse Süd meist von einem Team die Rede: dem ASV Gemeinde Tobaj. Der Aufsteiger schaffte auf Anhieb den Meistertitel und marschierte so gemeinsam mit Mit-Aufsteiger St. Martin in die 2. Liga Süd durch.

Jetzt sind die Tobajer Vergangenheit – am Samstag startet die neue Spielzeit. Und die bringt nicht nur die Suche nach dem Tobaj-Nachfolger, sondern wahrlich sehr viel Neues mit sich. Von den 14 Teams sind fünf frisch dabei – die drei Absteiger Schlaining, Heiligenbrunn und Jabing und die beiden Aufsteiger Bad Tatzmannsdorf und Markt Neuhodis.

Schlaining ist dann am Samstag auch als einer der ersten Vereine dran. Die Mannschaft von Trainer Sandor Hommonai empfängt zum Start Deutsch Kaltenbrunn. Über den Sommer vollzogen die Schlaininger einen Komplett-Umbruch und holten 17 neue Kicker. Der Sportliche Leiter Klaus Arth weiß: „Das heißt in erster Linie, dass wir uns auf jeden Fall noch einspielen müssen. Eigentlich ist es aber schon unser Ziel, in die 2. Liga zurückzukehren. Ich denke, das Potenzial ist sicher da.“

Unterschützen will hoch hinaus

Ein zweiter Klub, der schon lange an der 2. Liga schnuppert, ist der SK Unterschützen. In den Vorjahren war der SKU stets top. Heuer will man nun wieder „dort vorne mitspielen“, so Trainer Christoph Kuh. Zum Start erwartet sein Team den ASK Goberling. „Das war in den letzten Jahren immer ein unangenehmer Gegner“, wissen die Unterschützer nicht zuletzt aufgrund des „verlorenen“ Aufstiegs-Endspiels 2022 beim 1:1-Remis. „Aber wir möchten mit einem guten Gefühl reinstarten.“

Neben Schlaining und Unterschützen wird von vielen auch Neuhaus hoch gehandelt – speziell mit dem 3:2-Cup-Erfolg über Mühlgraben machte die Elf von Sebastijan Vogrincic von sich reden. Am Sonntag geht´s zum Liga-Start nach Heiligenbrunn. „Die sind sicher stark. Wir wollen aber ganz vorne dabei sein und damit auch gleich gewinnen“, so der Sportliche Leiter Stephan Knapp.

Der Bezirk Oberwart dominiert

Die beiden Aufsteiger aus Bad Tatzmannsdorf und Markt Neuhodis beginnen indes mit Heimduellen gegen Oberdorf und Loipersdorf ihre 1. Klasse-Comebacksaison. Im Hodiser Lager erwartet man einen starken Gegner. Sektionsleiter Andi Horvath: „Loipersdorf war im Vorjahr mit Platz vier eine Spitzenmannschaft. Nachdem sie wenig am Kader änderten, rechne ich auch heuer mit ihnen.“ Selbst ist das Ziel der beiden Liga-Neulinge, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Als schon um ein Jahr routinierter in der 1. Klasse bezeichnen darf sich der SV Zuberbach. Die Zuberbacher schafften im Vorjahr den Aufstieg und nahmen nach Startschwierigkeiten eine richtig gute Rolle ein. Nun will man zum Start Absteiger Jabing fordern. Obmann-Stellvertreter Klaus Brandstätter: „Ein spannendes Auftaktmatch. Wenn wir am Ende wieder im guten Mittelfeld stehen, sind wir sehr zufrieden.“

Richtig interessant ist mit Kemeten gegen Wiesfleck auch das siebente Spiel der ersten Runde. Vor allem die Kemeter sind nach starkem Frühjahr nicht zu unterschätzen.

Ebenfalls interessant: Die erste Runde bringt viele reine Bezirk Oberwart-Duelle mit sich. Das wird sich auch im Saisonverlauf nicht ändern. Vor Start ist nämlich klar: Heuer dominiert der nördlichste Süd-Bezirk. Zehn der 14 Teams kommen aus Oberwart.

Die erste Runde in der 1. Klasse Süd

Samstag, 17 Uhr: Kemeten – Wiesfleck (Bekteshi). 17.30 Uhr: Bad Tatzmannsdorf – Oberdorf (Luef), Schlaining – Deutsch Kaltenbrunn (Kuzat), Unterschützen – Goberling (Stevic).

Sonntag, 16.30 Uhr: Heiligenbrunn – Neuhaus am Klausenbach (Fir). 17 Uhr: Zuberbach – Jabing (Tosun). 17.30 Uhr: Markt Neuhodis – Loipersdorf-Kitzladen (Szombati).