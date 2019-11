Einen Spieltag vor der Winterpause trennte sich der SV Deutsch Kaltenbrunn von seinem Spielertrainer Stani Tot. Die Trennung fiel Co-Trainer Fritz Fuchs aber schwer: „Es gefällt mir auch nicht, aber beim letzten Spiel waren wieder ein paar Aktionen dabei, die nicht passten. Zum Beispiel als Franjo Pintaric ausgewechselt wurde und mein Sohn Joachim, Gelb-vorbelastet, als letzter Mann spielen soll. Stani hat immer probiert sein System durchzuziehen. Es wäre vielleicht anders gekommen, wenn er ein bisschen einsichtiger gewesen wäre.“ Auch wenn das Offensivspiel, bis auf die Chancenverwertung gut anlief, am Ende waren es zu viele Gegentore, die der 2. Liga-Absteiger über die Hinrunde hinweg kassierte.

Bis zum Winter übernehmen interimistisch Jochen Hafner als Spielertrainer und der bisherige Co-Trainer Fritz Fuchs. „Wir haben jetzt Zeit und müssen nichts überhasten. Nach dem letzten Spiel setzen wir uns anständig zusammen und reden“, fasste Fuchs zusammen.

Eigentlich war nach dem Abstieg im vergangenen Jahr der direkte Aufstieg das Ziel gewesen, doch der ist bereits in weite Ferne gerückt. „Wir wollten aufsteigen, aber falls wir nur einen guten einstelligen Platz erreichen, wäre das auch kein Beinbruch geworden. Jetzt kann es uns passieren, dass wir auf einmal nur Zwölfter in der Tabelle sind“, erklärte der gebürtige Dobersdorfer der BVZ.

Auch der kroatische Legionär Luka Calopa ist nicht mehr Teil des SVDK. Nach nur zwei Toren in der Hinrunde trennte sich der Verein von ihm. In der Vorsaison begeisterte der Stürmer noch in Heiligenbrunn durch Spielwitz, zuletzt plagten den Kroaten immer wieder Verletzungen und auch familiäre Angelegenheiten. „Es verlief für ihn sehr unglücklich und ist schade“, so Fuchs abschließend.