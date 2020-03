Mit dem SV Deutsch Kaltenbrunn hatte Aleksandar Sanjicki in der Rückrunde 2020 sehr viel vor. Der Rückkehrer aus Dobersdorf sollte die Defensive des SVDK stabilisieren, die Pause durch das Coronavirus verhindert das. Für den Fall der Fälle hält sich Sanjicki dennoch fit. „Ich laufe sicher weiter, denn ich will fit bleiben. Wenn man nicht trainiert, dann wird man, wenn es wieder losgehen sollte, nicht spielen können“, erklärte er der BVZ.

Auch die Arbeitswelt steht nun hinten an

Eigentlich ist der SVDK-Verteidiger in Bosnien geboren, doch seit dreieinhalb Jahren lebt er in Slowenien. Das passierte auch wegen seines Berufes. „Ich bin hierher gezogen, um zu arbeiten und auch, um Fußball zu spielen“, erklärt der Defensiv-Allrounder. Doch nicht nur der Fußball muss derzeit warten, auch seine Arbeit steht nun still. Sanjicki werkt im Nachbarland nämlich in einer Diskothek, die nun ebenfalls zu ist. „Hier ist alles für 14 Tage geschlossen worden. Wir müssen alle zuhause bleiben“, führt Sanjicki aus.

Liga in Bosnien und Slowenien pausiert

Nicht nur in Österreich steht (fast) alles still. „Auch hier in Slowenien und in Bosnien wurde der Fußball gestoppt. Es wurde gesagt, dass es am 5. April wieder losgehen soll, aber ich glaube, es wird noch bis Mai dauern.“ In Slowenien waren es erst nur wenige Fälle, nun sollen schon über 250 Fälle sein – Tendenz steigend. „Die Situation hier ist nicht gut. Alle Grenzen wurden geschlossen.“ Der Heimatbesuch fällt flach: „Zu meiner Familie kann ich jetzt leider nicht mehr fahren. Auch für mich gilt, zuhause zu bleiben.“