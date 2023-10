Banfalvi dockt in Schlaining an

Der Rücktritt von Trainer Sandor Homonnai nach der sechsten Runde kam vielleicht nicht aus ganz heiterem Himmel, erwischte die Schlaininger Vorstandsriege aber doch unvorbereitet. Umso mehr freute sich der Sportliche Leiter Klaus Arth, schon nach eineinhalb Wochen intensiver Suche mit Attila Banfalvi einen neuen Übungsleiter vorstellen zu können.

„Ein erfahrener Mann, der lange Zeit im Burgenland kickte und den hiesigen Fußball bestens kennt.“ Tatsächlich war der 46-jährige Ungar als Spieler viele Jahre für Kohfidisch in der Burgenlandliga aktiv und konnte später mit Stationen in Markt Neuhodis, Rechnitz und auch Kohfidisch erste Erfahrungen als Coach sammeln.

Trainereffekt unbedingt erwünscht

Dem neuen Mann auf der Trainerbank kommt nun die Aufgabe zu, den verkorksten Saisonstart der Schlaininger aufzuarbeiten und die ersehnte Wende ins Positive einzuleiten. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie steht der ASK bereits gehörig unter Druck, um das Erreichen der hoch gesteckten Saisonziele nicht in weite Ferne rücken zu lassen.

In den nächsten Spielen müssen nun unbedingt Punkte her, wie auch der Sportliche Leiter Arth betonte: „Der Knoten muss endlich platzen, vielleicht gelingt das ja durch den Trainereffekt.“ Geht es nach den Schlainingern, so soll sich besagter Effekt schon am kommenden Spieltag im Nachbarschaftstreffen gegen Goberling entfalten. Arth: „Natürlich wollen wir da voll anschreiben.“