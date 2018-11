Die Hinrunde ist noch kaum beendet, da stellt der SC Kemeten (und auch der SK Unterschützen) schon die Weichen für eine sportlich erfolgreiche Rückrunde, denn mit Ewald Bogendorfer übernimmt ein Kenner der 1. Klasse den Traditionsklub.

Kader erhält eine kleine Justierung

Der in Wien lebende Coach arbeitete vor eineinhalb Jahren in Rotenturm und scheiterte damals knapp am Aufstieg in die 2. Liga Süd. So weit ist der SC Kemeten zwar noch nicht, aber zumindest der Klassenerhalt soll es für den Aufsteiger zumindest dann doch sein.

„Ihn interessierte unsere Situation sehr, auch weil es für ihn eine reizvolle und interessante Aufgabe ist“, erklärt Kemeten-Obmann Hans Jürgen Mühl der BVZ die Rückkehr Bogendorfer‘s in den Süden.

Eine (Fein)-Justierung soll auch der Kader erhalten, der an einigen Stellen verstärkt werden soll. „Ein oder zwei Spieler werden wir wohl tauschen“, so das Kemeter Oberhaupt weiter, der aber zu Wochenbeginn noch keinen fixen Transfer für die Rückrunde vermelden konnte.

Die ersten Einheiten wird der Neo-Coach derweil in der letzten Jännerwoche halten, wobei es gleich intensiv zur Sache geht. So will man vormittags trainieren, gemeinsam essen, ehe es zum Probegalopp gegen Rotenturm geht.