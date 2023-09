Bürger-Duo coacht nun in Bad Tatzmannsdorf

Das Trainerkarusell in der 1. Klasse dreht sich weiter – sieben gespielte Runden und sechs Trainerwechsel verzeichnete die Liga bisher. Eine bemerkenswerte Quote, selbst für das schnelllebige Trainergeschäft. Dabei tauschten nicht nur Teams aus dem Tabellenkeller ihre Übungsleiter aus – zuletzt gaben auch die prinzipiell gut platzierten Bad Tatzmannsdorfer das Ende der Zusammenarbeit mit Joachim Postmann bekannt.

Plötzliche Trennung - Nachfolge schnell geklärt

Der 41-Jährige hatte die Kurstädter in der vergangenen Saison zum Aufstieg geführt und mit seiner Mannschaft auch in der 1. Klasse direkt für Furore gesorgt. Trotz der jüngsten Niederlagen gegen die Spitzenteams aus Zuberbach und Unterschützen liegt der SC Bad Tatzmannsdorf weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze.

Fraglich also, ob der Trennung zwischen Verein und Trainer rein sportliche Motive zugrunde liegen. Auf Nachfrage der BVZ wollten sich beide Parteien nicht im Detail äußern und verwiesen einhellig auf interne Gründe. Die Frage der Nachfolge von Joachim Postmann war schnell geklärt.

Vater-Sohn-Riege mit Erfolgsversprechen

Ernst Bürger, der die Kurstädter bereits von 2007 bis 2015 coachte, wird am kommenden Wochenende sein Comeback als Cheftrainer des SCT feiern. Unterstützt wird er in dieser Funktion von Sohnemann und Kapitän Patrick Bürger, der in Trainingseinheiten sowie am Spielfeld als verlängerter Arm des Vaters agieren soll. „Wir beide werden das mittel- oder langfristig übernehmen“, sagte Patrick Bürger, der auf eine hoch dekorierte Karriere als Spieler zurückblicken kann und jetzt erstmals Trainer-Neuland betritt.

Die erste Bewährungsprobe für das Vater-Sohn-Duo wartet bereits am Samstag mit zuletzt starken Goberlingern. „Natürlich werden wir alles daran setzen, die drei Punkte bei uns zu behalten und nach den beiden Niederlagen in die Erfolgsspur zurückzufinden“, gab Bürger die Marschroute vor.