Co-Trainer Fritz Fuchs: „Sehe bei uns kein Sturm-Problem“

Eine Woche war beim Kaltenbrunner Traditionsverein jetzt einmal „komplette Ruhe“ angesagt. Zu kräftezehrend war die Herbstrunde und teilweise auch zu enttäuschend. Am Samstag gibt es noch einmal ein Abschlusstreffen, dann beginnt die Arbeit für das kommende Frühjahr. In der Offensive sieht Co-Trainer Fritz Fuchs keine Probleme, obwohl man eigentlich Anfang der Saison mit Christian Resetarits fix geplant hatte. Dieser war aber quasi nie da.

„Mit ihm will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Seit zwei Monaten haben wir nichts mehr von ihm gehört“, so Fuchs. Deshalb habe sich auch der Transfer von Stürmer Leo Kovacic zerschlagen. „Er wäre sonst gekommen, aber wir haben uns gedacht, dass Christian spielt“, so Fuchs. Der 24-jährige Kroate hat für den steirischen Verein Großsteinbach in der Zwischenzeit acht Tore in 13 Spielen erzielt. Fuchs sieht nun jedoch keine große Not vorne aktiv zu werden: „Jochen Hafner will schauen, dass er zu einhundert Prozent fit ist. So einen Spieler haben nicht viele Vereine. Niki Pummer wird auch immer stärker und Sebastian Töltl haben wir auch in der Hinterhand.“