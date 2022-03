Corona samt Problemfeldern beim SC Kemeten

Eigentlich ist Kemetens Trainer Ewald Bogendorfer fast durchgehend gut gelaunt anzutreffen, in dieser Woche war dem ehemaligen Stürmer jedoch etwas mulmig zumute: „Wir haben so viele Corona-Fälle. Unsere Vorbereitung ist aktuell ein Wahnsinn. Unser Testspiel gegen Unterrabnitz am heutigen Donnerstag haben wir schon einmal vorsorglich abgesagt.“

Dadurch sei es nicht möglich, sich ansprechend für die in der nächsten Woche beginnende 1. Klasse Süd vorzubereiten. Immer wieder fehlt ein Spieler hier durch einen positiven Covid-Test, dann kommt es wieder zu einer kleinen Verletzung da. Das merkte man auch zuletzt beim Testspiel gegen das niederösterreichische Team aus Pottenbrunn, dass die Bogendorfer-Truppe mit 3:5 verlor.

Doch der Rückrundenauftakt ist schon in Reichweite und bis zum Duell gegen Buchschachen müssen alle Zahnräder ineinandergreifen – das werde laut Trainer jedoch schwierig: „Wenn da nicht alle aus der Quarantäne kommen, dann weiß ich auch nicht, was wir gegen Buchschachen zum Auftakt machen.“

Innenverteidiger fällt schon wieder lange aus

Weiter die Seuche am Fuß hat zudem noch Legionär Matija Kompara. Schon in der Hinrunde fiel er lange aus, jetzt bedeutet ein komplizierter Fingerbruch wohl das Saison-Aus. „Der Knochen ist der Länge nach gespalten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Matija wird jetzt auf jeden Fall einmal operiert“, erklärte Bogendorfer. Wo Kemeten sportlich aktuell steht? „Das kann ich zurzeit wirklich nicht sagen“, seufzte der Chefcoach.