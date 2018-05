Am Samstag (17 Uhr) kommt es in Sankt Michael zum „Abstiegs-Krimi“ gegen Loipersdorf-Kitzladen. Beide Teams sind praktisch zum Siegen verdammt, um nicht auf die letzten beiden Runden spekulieren zu müssen. „Wir haben jetzt ein Endspiel, aber das Heft noch immer selber in der Hand“, erklärte Loipersdorfs Sektionsleiter Roland Szander. Die Gäste können dabei wieder auf die gesperrten Kevin Rutter und Daniel Prenner zählen. Ob auch Mario Loncar und Mohac dabei sind? „Das ist unsicher“, gab Szander zu Protokoll.

Die Hausherren wollen die Punkte natürlich selber in Sankt Michael behalten. „Da gehören drei Punkte her“, forderte Sankt Michaels Sportlicher Leiter Rudolf Kopitar. Mit Marijo Sandor ist der Torjäger vom Dienst wieder dabei. Was für die Mannschaft aus dem Güssinger Bezirk noch bitter dazu kommt, ist die Tatsache, dass sie in der letzten Runde spielfrei war. „Das ist eine Katastrophe“, ärgerte sich Kopitar über diesen Umstand.

Den Knaller im Blick. Mathias Szander und seine Loipersdorfer punkteten zuletzt im Derby. | BVZ

Schwer wird es für den möglicherweise lachenden Dritten aus Welgersdorf. Auch wenn nur ein Punkt auf Loipersdorf-Kitzladen fehlt und nur ein weiterer auf Sankt Michael, warten mit Rotenturm und Grafenschachen noch zwei sehr schwere Gegner. In den Abstiegskampf spielt auch die BVZ Burgenlandliga hinein, denn je nachdem wie viele Süd-Absteiger in die 2. Liga kommen, desto mehr Absteiger gibt es in der 1. Klasse. Durch den Aufschwung der Neuberger könnte es zu nur zwei Absteigern kommen, im Falle eines Süd-Absteigers zu Drei. Der „Gau“, vier Absteiger, würde nur im Falle von zwei Süd-Absteigern eintreten.