Zwei junge Kicker mit denselben Verletzungen kämpfen sich dieser Tage wieder zurück. Unterschützens Georg Artwohl verletzte sich 2018 schwer am Kreuzband und auch der Meniskus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Zeit der Corona-Unterbrechungen und Saison-Abbrüche hat er fleißig in sein Comeback investiert. „Ich bin wieder voll fit“, freut sich Artwohl gegenüber der BVZ. In der Reserve sammelte er diese Saison wieder erste Erfahrungen, ein Einsatz in der Kampfmannschaft wurde aber im Herbst (noch) ausgeschlossen. „Der Verein wollte da nichts riskieren. Ich hatte ja immerhin zwei Operationen, einmal wegen dem Kreuzband, einmal wegen des Meniskus“, erklärt der Offensiv-Wirbler.

Zuschauen, wie der Verein erfolgreich ist

Ein Jahr lang galt es nur Wiederaufbau zu machen, die Schmerzen ließen lange nicht nach. Schwierig war es vor allem, weil sein SKU voll durchstartete: „Es war sehr anstrengend, wenn man nicht mithelfen kann und zuschauen muss. Das Schlimmste ist, wenn der Verein dann so erfolgreich ist und man nicht mitkicken kann.“ Im letzten Jahr spielten die Unterschützener bis zum Abbruch um den Aufstieg, in dieser Saison ist die Truppe von Trainer Joachim Schwarz sowieso noch ungeschlagen.

Jetzt kann es Georg Artwohl gar nicht mehr erwarten wieder auf dem Platz zu stehen: „Ich freue mich vor allem wieder auf die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft.“ Auch sein Bruder Bernd ist in Unterschützen aktiv - ein wichtiger Faktor wie Georg verriet: „Er hat mir während der Verletzung, immer gut zugeredet und dass ich ja nicht aufgeben soll.“ Das freut auch den Sportlichen Leiter des Vereins Christoph Kuh: „Er wäre vor der Unterbrechung jetzt immer besser reingekommen. Dass Georg es fußballerisch drauf hat, wissen im Verein eigentlich alle.“

Ohne Kreuzband? „Wollte es so“

Einen ähnlichen Weg hat Deutsch Kaltenbrunns Marco Potzmann hinter sich. Im Juni 2020 wurde er schlussendlich operiert. „Am Anfang hat man mir gesagt, dass ich mir nur das Kreuzband gerissen habe, erst dann hat man bemerkt, dass auch der Meniskus gerissen war“, erinnert sich Potzmann an schwere Tage zurück. Eigentlich wollte er die Operation zuerst gar nicht machen: „Ich wollte ohne Kreuzband weiterspielen, mein Arzt meinte auch, dass das geht, aber irgendwie ging das dann doch nicht. Ich hatte immer Schmerzen. Mein Chef hat dann gemeint, ich solle unbedingt operieren gehen, gerade als junger Lehrling“, erinnert sich der angehende Mechaniker.

Zwar zwickt und zwackt das Knie beim Laufen immer noch, aber die Fitness-Übungen werden für den kommenden Sommer bereits absolviert. „Nächste Saison bin ich wieder dabei. Ich freu mich schon richtig aufs Kicken, denn es wird schon etwas eintönig“, erklärt der Offensivspieler. SVDK-Co-Trainer Fritz Fuchs freut sich, wenn er Marco wieder im Training begrüßen darf: „Er kann mit seinem Tempo über die Seiten sehr viel Gefahr erzeugen. Ich erwarte mir sehr viel von ihm, er konnte jetzt eineinhalb Jahre nichts tun. Marco ist 21, da kommt die beste Zeit erst noch. Wenn er im Training ist, dann ist er eine Hilfe.“