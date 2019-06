Damit hatte vor der Saison wohl keiner gerechnet: Der Kampf um die Nichtabstiegsplätze ist so spannend wie noch nie: Strem, Bad Tatzmannsdorf, Wiesfleck, Goberling, Gemeinde Tobaj, St. Michael und Kemeten streiten in der letzten Runde noch darum, wer in die 2. Klasse absteigen muss und wer den Klassenerhalt feiern darf. Weitere Spannung kommt durch die direkten Duelle am letzten Tag auf. St. Michael muss nach Goberling. Die in „Unform“ befindlichen Wiesflecker erwarten Bad Tatzmannsdorf. „Bei uns ist nicht die fußballerische Qualität das Problem, sondern der Wille und die Einstellung“, ärgerte sich Bad Tatzmannsdorfs Trainer Joachim Adorjan. Ganz anders ist da Goberling eingestellt, zumindest laut Obmann Gerald Polster: „Zuletzt kämpfte jeder für den Anderen!“

Schwierig wird es auf jeden Fall für die Gemeinde Tobaj. Die Novak-Truppe muss zu Tabellenführer Jabing und wird wegen einer Strafe bei Punktegleichheit rückgereiht. Jabings Trainer Marc Seper hat aber nichts zu verschenken: „Wir wollen zuhause mit einem Sieg Meister werden.“

Im Aufwind befinden sich dafür Wolfgang Kienzls Stremer, die im direkten Duell gegen Wiesfleck einen 3:0-Sieg einfahren konnten. Mit Elias Fabsits fehlt jedoch ein wichtiger Spieler aufgrund einer Gelb-Roten Karte. Apropos Wiesfleck: Die Elf von Spielertrainer Philipp Kainz wartet weiter auf den zweiten Sieg in der Rückrunde. Mit nur vier Punkten fristet der SCW ein einsames Dasein auf dem letzten Platz im Frühjahr. „Wir haben kein Glück, es will einfach nicht sein. Uns fehlt die Qualität aufseiten der Legionäre“, so Obmann Christoph Lehner.