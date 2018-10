Nachdem Werner Szalay und der SC Buchschachen gertrennte Wege gingen, musste beim SCB ein neuer Trainer her. Mit Michael Musser und Marek Pasko treten zwei Spieler nun an die Spitze des Sportlichen und feierten in den ersten beiden Spielen auch gleich sechs Punkte. „Marek und ich machen das zusammen. Wir teilen uns die Trainings auf. Es gehört wieder ein Schwung rein und ich glaube, wir konnten die Burschen motivieren“, freute sich Neo-Coach Michael Musser. Bis zur Winterpause werden die beiden die Geschicke leiten.

„Wir schauen jetzt mal, dass wir Punkte sammeln. Den Rest gehen wir nach dem Herbst an. Aber ein großes Lob ans gesamte Team für die Leistungen“, freute sich Obmann Martin Mühls. Vor allem Barna Harsanyi fand anscheinend seinen Torriecher wieder. „Er ist genau so ein Typ, der das Gefühl braucht, dass alle für ihn kämpfen“, erklärte Musser. Trainerausbildung hat Musser noch keine, will mit dieser aber bald anfangen. Die Mannschaft kennt er sowieso in- und auswendig, ist durch seine langwierige Verletzung aber zum Zuschauen verdammt. „Ich habe schon ein bisschen mittrainiert, aber es dauert noch. Vielleicht starte ich im Frühjahr durch“, so der Angreifer mit Trainer-Gen.