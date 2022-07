Doppelter Herceg beim ASV Gemeinde Tobaj

Werbung

In etwas mehr als zwei Wochen startet der ASV Gemeinde Tobaj mit einem Heimspiel gegen den St. Martin/R. in das Abenteuer 1. Klasse Süd. Nach dem Karriereende von Georg Jandrisits, dem Abgang von Dominik Pelzmann und der Tatsache, dass Abwehrchef Christoph Kopeszki kürzertreten wird, war man beim ASV gezwungen, am Transfermarkt aktiv zu werden. Mit Dario Horvat und Bojan Herceg holte man deshalb zwei junge kroatische Legionäre in den Kader. „Das ist eigentlich nicht unsere Philosophie, aber der österreichische Markt hat in diesem Sommer nichts hergegeben“, erklärte Kapitän Lukas Spirk. Der 23-jährige Horvat soll den bisherigen Abwehrchef Christoph Kopeszki ersetzen. „Ein Top-Mann. Er hat bereits in den Trainings und Testspielen einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, lobte Spirk seinen neuen Teamkollegen.

Der zweite im Bunde, Bojan Herceg, ist der jüngere Bruder von Alen Herceg, der im Meisterjahr aus der Tobajer Offensive nicht wegzudenken war. Der 21-jährige Linksfuß kann in der Offensive variabel eingesetzt werden. „Auch Bojan bringt eine hohe Qualität mit. Wir werden sehen, wo der Weg hinführt“, so Spirk. Vorrangig will man in Tobaj nach dem geschafften Aufstieg die Klasse halten. Die furiose Vorsaison, die Kaderqualität und die bisherigen Vorbereitungsergebnisse zeigen aber deutlich, dass mit der Tobajer Mannschaft viel mehr als nur der Nicht-Abstieg möglich ist.