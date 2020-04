Ein knappes Jahr ist es her, als sich rund um die Großpetersdorfer Sportanlage Stille legte. Gerade war der Traditionsverein aus der 2. Liga abgestiegen. Auf extrem bittere Art und Weise, denn 45 Minuten zuvor sah es nicht danach aus. Selbst führte man gegen Jennersdorf mit 2:0, während der einzig verbliebene Konkurrent vom SV Heiligenkreuz in Rechnitz mit 0:1 hinten lag. Innerhalb weniger Minuten drehte sich das Geschehen – nicht zum Positiven für den SVG, der Tor um Tor kassierten und dann die Kunde der Heiligenkreuzer 2:1-Führung eintrudelte. Am Ende stand ein 2:5 aus SVG-Sicht auf der Anzeigentafel und die Kickerzunft saß am Boden, zerknirscht ob des Geschehenen.

Lange währte die Trauer aber nicht, denn die Vorstandsriege rund um Obmann Harald Schneller appellierte ans Ehrgefühl der Kicker. Wenige Spieler gingen, sehr viele blieben und lieferten einen Herbst der Superlative ab. Neun Punkte hatte man Vorsprung auf den Zweiten aus Unterschützen, zehn auf Rang drei und den ersten Nicht-Aufstiegplatz – alles umsonst.

Mit Demut und Willen wollte man sich im kommenden Juni für viele Mühen belohnen, ehe erst Corona Einzug hielt und am letzten Mittwoch vom ÖFB-Präsidium ein Schlussstrich unter die Saison gezogen wurde. In einer ersten Stellungnahme gegenüber der BVZ war Obmann Schneller schwer erbost: „Was haben wir nur verbrochen? Diese Entscheidung ist ein Verbrechen am Breitensport.“

Ganz so drastisch drückte er sich wenige Tage später nicht mehr aus, sondern hatte auch die Zukunft im Blick. So behielt man sich zu Redaktionsschluss rechtliche Schritte vor, wobei man das noch innerhalb des Vorstandes bereden wolle. „Es gibt derzeit drei Szenarien, wie es weitergehen soll. Diese sind der normale Saisonstart, ein Start im September oder gar erst im kommenden Jahr. Das gehört von Verbandsseite nun alles auf den Tisch – am besten sehr schnell. Für die Kicker, die sehr viel investierten, ist es extrem schade“, so Schneller und schob so die Kugel etwa zu Außenverteidiger Christoph Schmalzer weiter: „Wir waren auf bestem Wege das Geschehene aus dem Sommer wieder gut zu machen und dann das.“

Wie es weitergeht? Schwer abzuschätzen. „Wir hängen in der Luft und zudem ändert sich die Lage tagtäglich“, so das Oberhaupt, während Kapitän Michi Wurglits nachschoss: „Die Köpfe werden wir nicht hängen lassen, sondern noch stärker zurückkehren.“ Verdient hätte man es sich nach diesem Jahr allemal.