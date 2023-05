St. Michael - Deutsch Kaltenbrunn: Krimi ohne Sieger

ST. MICHAEL – DEUTSCH KALTENBRUNN 2:2. Sowohl St. MIchael als auch Deutsch Kaltenbrunn gingen ins wichtige Duell gegen den Abstieg mit neuen Trainern (mehr dazu auf Seite 81). Am Ende gab es ein 2:2 – das den Gästen weit mehr hilft als den Heimischen, die einen Sieg gebraucht hätten. Chancentechnisch wäre der auch allemal drin gewesen. Von Beginn an dominierten die Hausherren, in Minute 40 fiel dann der Treffer zum 1:0 durch Filip Hanzic. Der Sportliche Leiter und nunmehr Interimstrainer Rudi Kopitar: „Eigentlich zu spät, wir hatten so gute Möglichkeiten, normalerweise hätte da das Spiel schon entschieden sein müssen.“ War es aber nicht und so kam Kaltenbrunn wieder ran – 1:1. Zwei späte Strafstöße auf beiden Seiten besiegelten schließlich das Remis. „Verlorene Punkte“, so Kopitar. Kaltenbrunn-Kapitän Jürgen Hütter: „Wir wollten mit dem neuen Trainer einen Impuls setzen, es ist aber der Wurm drin. Letztlich ein glücklicher Zähler für uns.“

WELGERSDORF – ST. MARTIN 0:1. Fassungslosigkeit herrschte beim SV Welgersdorf nach der späten Heimniederlage gegen St. Martin. Der SVW diktierte den Aufstiegsanwärter und erspielte sich zahlreiche Torchancen, doch Markus Kamper und Co. fanden in Gäste-Goalie Petar Bozek ihren Meister. Zu allem Überdruss kassierten die abstiegsbedrohten Hausherren in der Schlussphase noch durch Elias Eckhardt das 0:1 und standen dann mit leeren Händen da. „Die Mannschaft hat stark gespielt, aber leider auf das Tore schießen vergessen. Dieses Spiel muss man einfach gewinnen“, erklärte Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser. St. Martin bleibt durch den Dreier an Leader Gemeinde Tobaj dran. ASV-Obmann Edwin Janosch: „Unser Tormann hielt abermals sehr gut. Welgersdorf war im Abschluss nicht wirklich glücklich.“

UNTERSCHÜTZEN – OBERDORF 4:0. Keine wirkliche Mühe hatte am Samstag der SK Unterschützen, der nach zwei schnellen Toren von Bruno Bogovic (4., 6.) schon früh mit 2:0 vorne lag und das Spiel dann trocken nach Hause brachte. In Minute 13 erhöhte Attila Gerencser auf 3:0, ehe der Allrounder noch vor der Pause den Endstand besiegelte. Nach Seitenwechsel plätscherte das Geschehen dann ohne echte Höhepunkte vor sich hin. Zufrieden war Unterschützen-Trainer Christoph Kuh, der seine Mannschaft für das Gezeigte lobte: „Die erste Halbzeit war die bisher beste des heurigen Frühjahrs. Natürlich spielte uns die schnelle 2:0-Führung in die Karten, aber es war eine klare Angelegenheit.“ Dem pflichtete man auch in Oberdorf bei. „Sie waren uns haushoch überlegen“, meinte ASK-Sektionsleiter Wolfgang Halper und ergänzte: „Ohne Einsatz und Körperspannung kann man sicher kein Spiel gewinnen.“ Dabei haben die Mannen von Goran Vincetic nun gegen St. Michael eine riesige Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Dabei baut man auf seine Heimstärke, denn 2023 kassierte man zuhause noch keinen Gegentreffer.

WIESFLECK – KEMETEN 0:2. Der SC Kemeten bestätigte auch in Wiesfleck seine gute Form der letzten Wochen. Im Duell beim Aufsteiger setzte sich die Truppe von Trainer Michael Erhart durch Treffer knapp vor und knapp nach der Pause mit 2:0 durch und schob sich so weiter ins Tabellenmittelfeld vor. Philip Mayer und Stjepan Kokot waren dabei die Torschützen, die bei Obmann-Stellvertrter Gerald Halper für helle Freude sorgten. Dieser resümierte wie folgt: „Unsere Anfangsphase war stark, das 1:0 erzielten wir dann aber just in ihre Drangperiode. Mit dem schnellen 2:0 war eigentlich alles erledigt.“ Beim SCW, der trotz Pleite Platz sechs behält, war Trainer Rene Mahlknecht nicht zufrieden: „Kein guter Tag von uns. Es waren schon Ansätze da, aber dieses Mal hätten wir noch Stunden weiterspielen können und dann auch nicht getroffen.“

ZUBERBACH – BUCHSCHACHEN 2:1. Zuberbach tut weiter alles dafür, um auch im kommenden Jahr in der 1. Klasse zu spielen. Im immens wichtigen Duell gegen den SC Buchschachen holte die Mannschaft von Mario Tuba einen 2:1-Heimerfolg. Dabei stand es lange 0:0, ehe 20 Minuten vor Schluss ein Doppelschlag für die Entscheidung sorgte. Andras Varga eröffnete den Torreigen, in Minute 75 legte dann Lajos Schimmer nach – 2:0. Die Buchschachener kamen kurz vor Schluss noch zum Anschluss. Der fiel aber zu spät. Zuberbachs Funktionär Klaus Brandstätter: „In meinen Augen ein verdienter Sieg, das 1:0 hätte schon viel früher fallen müssen.“ Sein Team dürfte damit durch sein. Für Buchschachen, nun wieder Letzter, wird es hingegen schwer. Das weiß auch der Sportliche Leiter Christoph Kurtz, der seiner Truppe aber nichts vorwerfen konnte: „Wir haben gekämpft bis zum Umfallen, aber es sollte leider nicht sein. Ein Aufgeben gibt es aber nicht und wir werden bis zur letzten Sekunde alles versuchen.“

LOIPERSDORF – GEMEINDE TOBAJ 2:3. Der ASV Gemeinde Tobaj nahm auch die Hürde Loipersdorf. Dabei begann das Auswärtsspiel für den Leader beim Tabellenvierten denkbar ungünstig. Nach zwei Minuten stellte Klemens Höller auf 1:0 für die Heimischen, aber kurz drauf gelang Lukas Spirk der Ausgleich. Bis zur Pause war dann aber weiter die Heimelf am Drücker. „Zur Halbzeit hätte es durchaus auch 3:2 oder 4:2 für uns stehen können“, so SCLK-Sektionsleiter Roland Szander. Allerdings ging es mit einem 2:2 in die Kabinen, aus denen die Tobajer dann besser rauskamen. ASV-Kapitän Lukas Spirk dazu: „Es war echt so, dass wir vor der Pause durchaus auch zurückliegen hätten können. Danach sind wir aber top aufgetreten und holten uns einen verdienten Sieg.“ Szander war trotz Niederlage mit der Leistung seiner SCLK-Kicker sehr zufrieden: „Wie die erste Halbzeit zeigte, wäre da durchaus auch mehr drinnen gewesen.“

GOBERLING – NEUHAUS abgesagt.- Kein Spiel war am Sonntag in Goberling möglich. Dabei war es die einzige Absage der Runde. Schon am heutigen Donnerstag, ab 17.30 Uhr, soll die Begegnung nun nachgetragen werden

STATISTIK:

SV Sankt Michael – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 2:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (40.) Hanzic, 1:1 (55.) Haas, 2:1 (85., Elfmeter) Hanzic, 2:2 (88., Elfmeter) Haas.

Reserve: 2:1 (Magaditsch, Kienzl; Zieserl).

SR: Molnar (St. M.: gut/K: gut).- St. Michael, 120.

St. Michael: Kavac; Dittrich, Turniski, Grandits, Weber; Ernst (86. Ungur), Vincelj; Kotnik, Laky (80. Kienzl), Neubauer; Hanzic.

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Potzmann, Pal, Fuchs, Majczan; Baumgartner, Preiner, Kollar; Schlener, Haas, Töltl.

SV Welgersdorf – ASV Pizzeria Palermo Sankt Martin 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (87.) Eckhardt.

Reserve: 1:1 (Trippel; Nico Mayer).

SR: Kouba (W: sehr gut/St. M.: gut).- Welgersdorf, 100.

Welgersdorf: Toth; Levonyak, Kosik, Müllner, Urbauer; Balla, Schoditsch; Eichler (68. Bacsi), Kamper, Lödör; Antol

St. Martin: Bozek; Holzmann, Prem, Thiago (73. Hoschek), Jaksic; Eckhardt, Panic (62. Gmeindl-Neubauer); Windisch, David Mayer, Lendl; Vhrunc Pfeifer.

SK Unterschützen – ASK Oberdorf 4:0 (4:0).-

Torfolge: 1:0 (4.) Bogovic, 2:0 (6.) Bogovic, 3:0 (13.) Gerencser, 4:0 (36.) Gerencser.

Reserve: 2:1 (Christopher Schwarz, Garber; Pallanich).

SR: Gruber (U: sehr gut/O: durchschnitt).- Dampfkessel-Arena, 100.

Unterschützen: Wagner (75. Matthias Simon); Kalcsics (60. Ulreich), Nemeth (60. Kaippel), Geschray, Stubits (75. Crnov); Helmig, Gerencser, Jonas Grabenhofer, Bogovic; Toth, Vittman.

Oberdorf: Martin Wagner; Drzic, Michael Halper, Novoselec, Kralj (73. Konrath); Tuider, Stefan Halper; Maximilian Halper, Holpfer, Lackner (40. Matthias Wagner); Brdaric (29. Florian Halper).

SC Wiesfleck – SC „H+P“ Kemeten 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Mayer, 0:2 (47.) Kokot.

Reserve: abgesagt.

SR: Prenner (W: sehr gut/K: gut).- Wiesfleck, 50.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer (48. Lipp), Siman, Ungerböck, Mikolaschek; Pinoza, Angyan (48. Zingl), Ferk; Kasza, Hettlinger, Kirnbauer.

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter, Graf; Roberto Kizlin; Stampfel (79. Horvatits), Lukas Pieler (66. Kiss); Mayer (86. Goger); Kokot, Pausackerl.

SV Zuberbach – SC Buchschachen 2:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (71.) Varga, 2:0 (75.) Schimmer, 2:1 (89.) Marolt.

Rote Karte: Horvath (84., Tätlichkeit).

Reserve: abgesagt.

SR: Gregorits (Z: gut/B: gut).- Zuberbach, 55.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Gyuracz; Kuroli, Czene, Tuba, Szalay, Schimmer; Varga, Horvath.

Buchschachen: Goger; Taferner, Thomas Lechner, Michael Fleck (79. Ringbauer), Zartl; Jurcic (39. Demokrat Kacanolli), Hoffmann; Kurtz, Rusz, Flamur Kacanolli; Marolt.

SC Loipersdorf-Kitzladen – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj2:3 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (2.) Höller, 1:1 (10.) Spirk, 1:2 (36.) Spirk, 2:2 (45.) Hornung, 2:3 (60.) Spirk.

Reserve: abgesagt.

SR: Luef (L: sehr gut/GT: gut).- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Freitag; Prenner, Hornung, Neubauer, Darko; Skrbin, Lovric; Schiller (80. Penthor), Sandor, Höller; Benedek.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Roth, Horvat, Oswald; Szerencsics, Lukavecki; Jautz-Lackner, Dragovic, Herceg; Spirk.

ASK Skoda Simon Goberling – USV Raika Neuhaus am Klausenbach abgesagt.-