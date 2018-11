Der SV Kukmirn kommt dieser Tage nur schwerlich zur Ruhe. Zum einen ist die sportliche Situation unbefriedigend und zum anderen trennte man sich nach nur zwei Spielen von Ex-Rudersdorf-Trainer Oliver Handler. Bereits vor dem Kick gegen den ASV Gemeinde Tobaj trennte sich der Verein vom gebürtigen Steirer.

| BVZ

Die Gründe hierfür benannte Sektionsleiter Norbert Krautsack: „Die Spieler sind mit ihm nicht warm geworden.“ Zusätzlich gab es zuletzt Probleme mit den Legionären, die laut Krautsack nicht zum Training gekommen wären. „Es ging kreuz und quer“, führte Krautsack aus. Als Konsequenz wurden die vier Legionäre Jaka Safar, Vinko Delic, Marko Smodis und Luka Visic gegen Sankt Michael auf die Bank gesetzt. Der Knackpunkt, weil man beim derzeitigen Schlusslicht mit 1:5 verlor.

Lage beruhigte sich, Zganec neuer Coach

Am letzten Wochenende beruhigte sich die Lage wieder und alle starteten unter dem neuen Trainer Stevica Zganec bei Null. Der Kroate ist kein Unbekannter in Kukmirn, bis 2005 spielte er selbst beim SVK. Norbert Krautsack erinnerte sich noch an den damaligen Legionär: „Er war ein super Mitspieler für mich. Mit ihm habe ich immer gerne gespielt und wir wollten ihn auch schon vor zwei Jahren haben. Dann wurde er aber Spielertrainer in Kroatien. Jetzt war er zufällig frei.“ Die Wunsch-Option wurde nun also Wirklichkeit. Doch auch der Abstiegskampf ist Wirklichkeit. „Wir sind mittendrin. Jetzt müssen wir Punkte sammeln“, gab der Sektionsleiter den Kurs vor. Ob es Transfers geben wird, sei laut Krautsack noch nicht klar: „Da haben wir noch nicht geredet, aber mit dem Kader brauchst du eigentlich keine neuen Leute holen.“ Das werden wohl nur die wenigsten bestreiten, denn mit Visic, Hütter und Co. gibt es genug fußballerisches Talent auf dem Platz. Jetzt gilt es nur noch die PS der Mannschaft auf den Platz zu bringen.