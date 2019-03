In der vergangenen Woche trennte sich der ASK Goberling von seinem Trainer Ewald Schermann. Die 0:5-Niederlage gegen den ASV Gemeinde Tobaj war dabei aber nicht ausschlaggebend, wie beide Seiten erklärten. „Wir setzten uns mit Ewald zusammen und entschieden dann, dass es wohl so besser wäre“, erklärte Obmann Gerald Polster.

BVZ Interimistischer „Chef“. Harald Urbauer, der selbst noch kickt, leitete zuletzt die Agenden.

Der Coach, der einige Erfolge wie etwa den Aufstieg in die 2. Liga Süd feierte, findet aus beruflichen Gründen nicht mehr die Zeit, um diese intensive Tätigkeit auszuüben. Schermann dazu: „Es hat beruflich nicht mehr gepasst. Ich arbeite in Wien und habe da noch eine Baustelle dazu bekommen, da war die Sinnhaftigkeit dann weg. Es wurde ganz einfach zu viel. Aber es ist überhaupt nichts Schlechtes zwischen mir und dem Verein passiert.“

Jetzt will Schermann erst einmal eine Pause vom Trainerdasein nehmen. In den nächsten eineinhalb Jahren will er keinen Trainerjob annehmen, „es geht sich zurzeit einfach nicht aus“, führte er weiter aus. Was danach passiert, sei noch offen. Einen Nachfolger gab es bis zum Wochenbeginn noch nicht. Das Training und die Spielvorbereitung auf das Heimspiel gegen Buchschachen leitete zuletzt Kicker Harald Urbauer. Ob es in dieser Woche bereits einen Nachfolger gibt, konnte Oberhaupt Polster nicht bestätigen: „Ich kann noch nicht sagen, was sich in dieser Woche tut. Konkrete Gespräche gab es bis dato noch keine.“