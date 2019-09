BVZ Wieder zurück. Rudi „Figaro“ Hoanzl hilft seinem Heimatverein einmal mehr.

Was für ein Einstand von Rudolf Hoanzl als neuer Trainer des SV Kukmirn! Nach drei Niederlagen in Folge gab es mit dem 5:3 in Loipersdorf-Kitzladen endlich wieder drei Punkte für den Verein aus dem Apfeldorf. Ein Rezept für den Sieg hatte Sektionsleiter Wolfgang Zach auch parat: „Rudi besann unsere Kicker wieder auf die Grundtugenden des Fußballs und auch auf unsere Stärken. Vor allem das Miteinander innerhalb der Elf ist ihm wichtig. Wir müssen alle zusammenhalten, denn wir sitzen im selben Boot.“

Stallgeruch als Trumpf im Punktekampf

Wie oft Rudolf Hoanzl als „Feuerwehrmann“ seinem Heimatverein schon aushalf, das lässt sich mittlerweile gar nicht mehr zählen. „Wir sind froh ihn zu haben. Es wäre jetzt gar nicht so leicht, einen anderen Trainer zu finden. Rudi kennt unsere Leute und das ist uns jetzt gerade wichtig“, freute sich Zach über den Helfer in der Not. Wie lange Hoanzl auf der Trainerbank sitzen wird, darüber machte sich der Verein noch keine Gedanken: „Wir schauen uns das mal gemeinsam bis Winter an, es gibt keine fixe Frist für ihn.“ Mit weiteren guten Leistungen könnte das Kukmirner Urgestein also noch länger die Fäden im Verein ziehen.

Zganec weiter als Spieler aktiv

Der ehemalige Spielertrainer der Kukmirner, Stevica Zganec, bleibt dem Verein übrigens weiterhin als Spieler erhalten. Der Kroate, der seine Österreich-Karriere ebenfalls in Kukmirn begann, spielte in Loipersdorf befreit auf und zeigte, wie seine Mitspieler, eine starke Leistung im Zentrum. Gegen den direkten Konkurrenten Oberdorf gilt es für Kukmirn diese Leistung jetzt erst einmal zu bestätigen.