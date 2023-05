Gemeinde Tobaj: Traum könnte wahr werden

Wenn man auf die bisherige Saison des ASV Gemeinde Tobaj blickt, gehen einem fast die Superlative aus. Nach 22 Runden ist der Aufsteiger weiterhin ungeschlagen und führt so verdient die Tabelle an. Der Lohn für diesen Erfolgslauf ist der wohl bevorstehende Durchmarsch in die 2. Liga Süd. Diesen könnte man, zumindest bei zwei Aufsteigern, schon am Samstag beim Auswärtsspiel in Dt. Kaltenbrunn fixieren. „Das einzuordnen ist fast unmöglich, weil niemand damit gerechnet hat“, sagte Kapitän Lukas Spirk über den bisherigen Verlauf. Für den vorzeitigen Aufstieg müssen aber einige Parameter zusammenstimmen. Erstens muss man seine Hausaufgaben in Form eines Sieges lösen, zudem darf der aktuell Drittplatzierte SK Unterschützen in Buchschachen nicht gewinnen. „Wir wollen jetzt die letzten Schritte noch gehen und die restlichen Spiele so positiv wie die bisherigen gestalten“, so Spirk.

Foto: BVz