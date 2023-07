1. Klasse Süd Goberling: Aufstiegstrainer steht wieder an der Linie

Nostalgische Rückkehr an die Seitenlinie des ASK Goberling! Zur neuen Saison wird Ewald Schermann, der zuletzt über längere Zeit beim SV Kroisegg tätig war, das Traineramt beim ASK übernehmen. Das bestätigte Obmann Martin Engelmeyer. Nach der Trennung von Alex Kern unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel war man beim ASK auf Trainersuche. Mit Schermann fand man einen Nachfolger, der schon einiges auf seiner Visitenkarte stehen hat. Unter anderem führte er die Goberlinger 2017 als Zweiter der 1. Klasse zum Aufstieg in die 2. Liga Süd! Wie man mit der Mannschaft erfolgreich arbeitet, weiß Schermann also. Mit ihm neu sind Peter Novansky und Matej Zatko aus der Slowakei. Elias König (wohl Loipersdorf) und Valon Ceka (Jabing) widmen sich hingegen neuen Aufgaben.