Bis zum letzten Transfertag arbeitete der ASKÖ Goberling an seinem Team für die Rückrunde in der 1. Klasse Süd. Mit den Neuzugängen Alban Kahyan und Attila Vida wähnte sich der ehemalige 2. Liga-Verein gut aufgestellt und wollte auch so ins Frühjahr gehen. Doch Kahyan verschwand nach der Unterschrift von der Bildfläche.

Obmann rätselt. Gerald Polster sah seine Elf gut aufgestellt. | BVZ

„Wir haben ihn angemeldet und dann tauchte er nie wieder auf. Das ist ein Witz! Er ist ja jetzt bei uns gemeldet und kann nicht mal mehr woanders spielen. Was denkt sich so ein Bub dabei?“, ärgerte sich Obmann Gerald Polster über den eigentlich fix eingeplanten Spieler.

Immerhin war laut Polster keine Ablöse nötig. Ein schwacher Trost, denn der Tabellenfünfte wollte sich eigentlich verstärken und somit blieb die Möglichkeit auf einen anderen Neuzugang aus. Mit Attila Vida ist der Vereinsboss im Gegenzug dafür zufrieden.

„Er spielt sehr gut“, erklärte Polster. Dennoch ist er mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden, einerseits wegen nicht immer positiven Ergebnissen, andererseits weil immer wieder kleinere Ausfälle und Erkrankungen dazwischen kamen. „Aber die Ergebnisse sind zweitrangig. Jetzt müssen wir im letzten Test gegen Mariasdorf mit vollem Einsatz spielen. Da sehen wir, wie es uns in der Rückrunde ergehen wird“, so das ASK-Oberhaupt.