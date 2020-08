Vom Glück bleibt der SV Großpetersdorf nicht verfolgt. Nach der coronabedingten Saison-Annullierung, bei der der SVG in der 1. Klasse Süd überlegen vorne war, dauerte es in der neuen Pflichtspiel-Saison keine 20 Minuten, ehe Innenverteidiger Michael Krenn mit einer Verletzung von der Wiese musste. Die Elf von Andi Konrad traf als Außenseiter auf den Burgenlandligisten aus Horitschon, der sich von Beginn an gegen defensiv aufgestellte Hausherren extrem schwer tat. „Ich glaube, dass das für die Zuseher eine ganz gute Partie war“, lobte SVG-Obmann Harald Schneller und ergänzte: „Wir waren nicht nur ebenbürtig, sondern hatten auch die besseren Chancen.“

Warum es doch zum Aus kam? Einige strittige Entscheidungen des Unparteiischen-Gespannes fielen gegen die Großpetersdorfer aus. „Wenn er für Horitschon Elfer gibt, muss er das bei uns auch tun. Das war ein Kniefall vor dem höherklassigen Verein“, berichtete Schneller weiter, dessen Elf in Minute 78 das entscheidende Gegentor kassierte und keine Minuten später Trainer Andi Konrad mit Gelb-Rot verlor. Mittlerweile beruhigten sich die Gemüter wieder, blickte man beim Traditionsverein schon wieder nach vorne. Zum Abschluss der Vorbereitung geht es noch nach Zuberbach, ehe man dann am 21. August gegen Kemeten seinen zweiten Anlauf Richtung Rückkehr in die 2. Liga Süd macht. Das bleibt klar das Ziel der Großpetersdorfer. Trotz Ausfällen und Schiripech.