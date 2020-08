GROSSPETERSDORF - KEMETEN; FREITAG, 19.30 UHR: Wie die Zeit vergeht: Noch Anfang März war der SV Großpetersdorf auf bestem Wege Richtung 2. Liga Süd-Rückkehr. Das Coronavirus und die spätere Annullierung verhinderten dieses Unterfangen. Der Frust darüber scheint verraucht und nun nimmt der Traditionsverein einen erneuten Anlauf Richtung oben. Wieder als Favorit, der an seinem Kader aber quasi nichts veränderte. „Wir werden jedem Gegner mit Respekt begegnen“, so Obmann Harald Schneller, der auch Kemeten damit einbezog: „Die haben sich verstärkt. So ein Auftakt ist immer schwierig. Wir müssen ganz einfach Gas geben.“ Kemeten reist derweil als Underdog an und dennoch zeigte sich SCK-Trainer Ewald Bogendorfer kämpferisch: „Wir fahren sicher nicht auf Sightseeingtour nach Großpetersdorf. Da wollen wir Punkte mitnehmen.“

ST. MICHAEL - BAD TATZMANNSDORF; SAMSTAG; 17 UHR: Nach der Cup-Niederlage in der ersten Runde. gegen den nun folgenden Auftaktgegner, sind die Tatzmannsdorfer auf Revanche aus. „Wir werden im Vergleich zum Pokal sicher einiges ändern, müssen aber abwarten, wer alles fit wird“, erklärte Tatzmannsdorf-Trainer Joachim Adorjan. Mit Roland Hajdu fällt ein Tatzmannsdorfer fix aus. Für Sankt Michael sind die drei kroatischen Legionäre noch die große Unbekannte. „Schauen wir mal, was da noch rauskommt“, sagte Sportlichen Leiter Rudolf Kopitar über die aktuelle Unsicherheit bezüglich der Einreise der Legionäre. „Der Verein kann diese Kosten sicher nicht tragen“, so Kopitar.

NEUHAUS AM KLAUSENBACH - KUKMIRN; SAMSTAG, 17 UHR: Vor dem Auftaktspiel traf Neuhaus der nächste Schock. Nach dem Kreuzbandriss von Patrick Wolf hat sich nun auch Nico Wolf schwer am Knie verletzt. „Es sieht nicht gut aus“, haderte Sektionsleiter Stephan Knapp. Dennoch blieb er positiv: „Wir wollen unter die ersten fünf und einen Dreier zum Start.“ Die Kukmirner haben indes, trotz starker einheimischer Neuzugänge im Sommer, mit einigen Verletzungen zu kämpfen, wobei die medizischen Testergebnisse noch ausstehen. Ausfälle gegen Neuhaus sind jedoch zu erwarten. „Wir wollen einen Cupplatz erreichen, das ist unser Ziel. Unsere neue Mannschaft wird sicher noch etwas Zeit brauchen“, hieß es vonseiten des Vereins.

BUCHSCHACHEN - LOIPERSDORF/ KITZLADEN; SAMSTAG, 17 UHR: Die Vorbereitung auf das Derby zum Saisonauftakt wird von der überraschenden Nachricht des Rücktritts von SCLK-Trainer Andreas Waloschek überschattet. „Er geht zum LAZ Niederösterreich. Bis zum Saisonstart wollen wir jedoch einen neuen Trainer haben“, erklärte Sektionsleiter Roland Szander. Am Wochenende coachte der verletzte Hannes Ritter. Laut Szander hatte die Trennung berufliche Gründe. Ungeachtet dessen sind sich die Loipersdorfer noch im Unklaren, wo sie in dieser Saison stehen. Ähnlich geht es dem SCB. „Wir haben eine schwierige Vorbereitung hinter uns, werden aber das Beste daraus machen“, gab sich der Sportliche Leiter Bastian Richter kämpferisch. Ob Toni Aljinovic dabei sein wird, blieb unklar.

DEUTSCH KALTENBRUNN - UNTERSCHÜTZEN; SONNTAG, 16 UHR: Eine undankbare Aufgabe zum Auftakt hat die Hafner-Truppe aus Deutsch Kaltenbrunn. Der SKU wird von vielen Kennern der Liga als einer der Favoriten auf den Aufstieg angesehen. „Wir wollen gewinnen und vorne dabei sein, gegen starke Gegner spielen wir oft gut“, sprach Co-Trainer Fritz Fuchs seinen Spielern Mut zu. Ein ähnliches Ziel hat der Sportliche Leiter der Gäste, Christoph Kuh: „Wir wollen unter die ersten Fünf. Es wird schwer. Die sind eine Wundertüte. Anschreiben ist unser Ziel.“

GOBERLING - OBERDORF; SONNTAG, 17 UHR: Etwas mehr Zeit, das hätte sich der ASK Goberling in der Vorbereitung gewünscht. „Ein bisschen hätten wir wohl noch gebraucht, aber lassen wir uns überraschen“, erklärte Sektionsleiter Rainer Hotwagner. Es soll keine Ausfälle bei den Hausherren geben. Bei den Oberdorfern war sich der Sportliche Leiter Marco Baldasti unsicher, ob einer Lösung in der Einreiseproblematik der kroatischen Legionäre: „Wir versuchen die Legionäre mit Testungen raufzubekommen, bereiten uns aber auch für eine Saison ohne Legionäre vor.“