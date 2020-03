Nicht wirklich gerne blickt man beim SV Deutsch Kaltenbrunn auf die erste Meisterschaftsrunde im vergangenen Sommer beim Aufsteiger aus Loipersdorf zurück. Eigentlich hatte die Elf von Ex-Trainer Tot Stanislav alles im Griff, nur die Chancenverwertung passte nicht. Plötzlich schlug SCLK-Goalgetter Hannes Ritter gleich dreifach zu und die 1:3-Auftaktniederlage für den Aufstiegsfavoriten war fixiert.

Telefonat änderte die Formkurve nach oben

„Ich habe der Mannschaft schon gesagt, dass wir ähnlich dominant spielen werden, aber dieses Mal unsere Chancen machen müssen. Hauptaugenmerk liegt in der Defensive natürlich auf Hannes Ritter, aber wir haben da ein paar Spieler, die ihn ärgern können“, lachte SVDK-Trainer Jochen Hafner. Erst in der vergangenen Wochen telefonierten die zwei, die sowohl in Stegersbach und in Lafnitz zusammen kickten, miteinander. „Da hat er noch gesagt, er sei zurzeit einfach nicht in Form, aber nach unserem Telefonat hat sich das wohl geändert“, schmunzelte Jochen Hafner. Dabei geht es um Folgendes: Hannes Ritter erzielte im letzten Testspiel gleich fünf Tore. Nun geht es erneut gegeneinander und Punkte zum Start wären für beide Vereine extrem wichtig. Auch Hannes Ritter freut sich auf das Treffen mit seinem ehemaligen Teamkollegen: „Jochen ist einfach ein geiler Typ und eine richtige Legende. Wir sehen uns leider nicht oft, aber er ist immer extrem witzig.“ Ähnliches auch vom „Langen“ aus Kaltenbrunn: „Wir verstanden uns eigentlich immer schon gut. Ich freu mich schon drauf“, so Hafner.