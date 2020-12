Es gibt Fußballer, die im derzeitigen Lockdown ihre Tätigkeit hinterfragen und die Lust an ihrem Sport verlieren – und dann gibt es Kicker wie Hans-Jürgen Doleschal. Seit er neun ist schnürt sich der Mariasdorfer die Packler. Und tut das auch weiterhin. „Das Spielen macht immer noch Spaß, das Trainieren eher weniger“, scherzt der Zweier-Goalie des SC Buchschachen.

Gemeinsam mit dem Sohn auf dem Feld

Seine Karriere begann als Schüler eigentlich am Feld, doch als sich sein Heimatverein um einen Torwart umsah, stellte sich Doleschal in den Kasten und überzeugte quasi sofort. „Ich habe in Mariasdorf alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Wir sind damals von der letzten Klasse bis fast in die Landesliga aufgestiegen, da sagte aber der Vorstand dann nein. Nicht so wie in Buchschachen damals“, lacht der Schlussmann. Um einen Spruch ist der mittlerweile 54-Jährige nie verlegen. Am Sport schätzt er aktuell die Möglichkeit, mit seinem Sohn Marcel Ulreich zu spielen: „Uns gefällt es in Buchschachen sehr. Der Verein ist eine richtige Familie.“

Neben seiner sportlichen Familie in Buchschachen, ist seine leibliche ebenfalls sehr sport-affin. Neffe Dominik war Profi in Mattersburg und ist aktuell beim SV Oberwart.

Der Fußball habe sich seit seinem Beginn gewandelt: „Da gab es eine gewaltige Veränderung. Damals gingen wir zweimal zum Training und das war es. Heute ist alles fast schon professionell aufgebaut.“ Sein sportliches Ziel für die aktuelle Saison ist ganz klar der Klassenerhalt mit seinem SCB. Von seinen Gegnern erwartet sich Doleschal ob seines Alters klarerweise keine Rücksicht: „Die bekomme ich auch nicht, eher im Gegenteil. Die Stürmer schießen fast noch schärfer“, schmunzelt der Goalie.

Auch die Karriere nach der Karriere ist bereits geplant, wenn auch noch ohne fixen Zeitpunkt. „Ich werde dann den Torwarttrainer machen. Aber wann ich aufhöre, dass weiß ich nicht. Die Saison spiele ich sicher mal fertig.“