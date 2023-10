Jabing steht gegen Markt Neuhodis unter Zugzwang

Ein mageres Pünktchen aus neun Partien steht beim ASK Jabing bisher zu Buche. Nach dem 2:2 gegen Goberling in der dritten Runde blieb die Schwarz-Elf zuletzt an sechs aufeinanderfolgenden Spieltagen ohne Punktgewinn. Mit dieser Ausbeute rückt der angepeilte Verbleib in der 1. Klasse in immer weitere Ferne und so sind die Jabinger in den kommenden Wochen fast schon zum Siegen verdammt.

Vor allem im anstehenden Kellerduell gegen Markt Neuhodis sind drei Punkte unabdingbar, um die realistische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Natürlich wollen und müssen wir zuhause voll anschreiben, damit wir irgendwie dran bleiben“, weiß Obmann Christian Gansfuss auch im Hinblick auf den Respektabstand von sieben Punkten zum Tabellenvorletzten. Optimistisch stimmten das Vereinsoberhaupt der Einsatzwille seiner Mannschaft bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den ASK Schlaining sowie die anstehende Rückkehr des zuletzt ausgefallenen Valon Ceka. „Wir müssen uns nur endlich auch das notwendige Glück erarbeiten“, so Gansfuss.

Hodis kann wieder auf Horvath zählen

Doch auch der ASK Markt Neuhodis weiß um die Bedeutung des anstehenden Spiels und befindet sich zurzeit im Aufwind. Sektionsleiter Andreas Horvath stärkte seinem Team den Rücken: „Wir haben in den letzten Partien gut gespielt und wollen so weitermachen.“ In Jabing sollte dann auch Goalgetter Daniel Horvath, der zuletzt fehlte, wieder zur Verfügung stehen.