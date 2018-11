Die Zeit beim SC Kemeten ging für Joachim Schwarz in der Vorwoche zu Ende. Die Vereinsführung entschied sich dazu, einen anderen Weg zu gehen, wobei Schwarz ohne Groll Abschied nahm: „Für mich überwiegt in Kemeten das Schöne. Mein Nachfolger kann sich auf eine tolle Mannschaft freuen“, verabschiedete sich Schwarz vom Traditionsklub. Die Trainingseinheiten wurden derweil von Hans-Peter Paul und Marvin Mühl geleitet, die auch die Agenden beim Auswärtsspiel in Neuhaus übernahmen. Für die Rückrunde soll aber ein neuer „Chef“ kommen, wobei die Verantwortlichen einen Kandidaten schon ins Auge gefasst hatten. „Wir haben einen Wunschkandidaten, der sich noch bei uns meldet“, erklärte Obmann Hans Mühl.

Ebenfalls mit in der Verlosung soll auch Ex-Allhau-Coach Sandor Homonnai sein, der sich aber auch bei anderen Vereinen begehrt zeigt.