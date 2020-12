Zwei Niederlagen in der Deutschen Bundesliga noch, dann hätte der große Schalke 04 einen Rekord eingestellt, wovon viele glaubten, er würde auf ewig bestehen. Tasmania Berlin gewann in der Saison 1965/66 31-Mal in Folge nicht. Den Blau-Weißen fehlen nach dem 1:4 zuletzt gegen den SC Freiburg noch zwei Niederlagen auf diesen Allzeit-Negativ-Rekord. Einer leidet dabei im Süden mit: Jochen Hafner. Dieser ist eigentlich immer gut aufgelegt, aber dem Kaltenbrunner Spielertrainer vergeht derzeit die Laune, wenn es um seine Blau-Weißen geht. „Es ist ein Wahnsinn. Am 17. Jänner war ich noch beim Duell gegen die Bayern dabei. Das war noch ein Duell Erster gegen Zweiter. Wir gingen damals unter“, so Hafner über das 0:5, was den Startschuss für die unglaubliche Serie einläuten sollte. Es fehle an sehr vielem, wie der Experte berichtet, vor allem auch mental: „Es ist einfach null Selbstvertrauen da. Aktuell sind die Spiele kein Leckerbissen“, hadert Hafner mit dem Traditionsklub, der sieben Mal die Meisterschaft gewann, was 1957/58 letztmals gelang.

Doch nach den meist frustrierenden Spieltagen ist das Leid für den Schalke-Fan noch lange nicht vorbei. Es folgen zahlreiche Markierungen via Facebook, die den ehemaligen Stürmer vor allem ärgern sollen: „Da wird man dann auf den ganzen Fanseiten von Freunden markiert.“ Innerhalb der SVDK-Mannschaft erhält er wenigstens von Philipp Wolf Beistand. Leidensgenossen unter sich. „Er ist auch Schalke-Fan, da bin ich Gott sei Dank nicht alleine.“

Selbst sein jahrelanger Freund Jürgen Hütter, seines Zeichens eingefleischter Dortmund-Fan, leidet mit, denn eine Bundesliga ohne Schalke ist sicher nicht dieselbe: „Er hält sich mit seinen Bemerkungen wenigstens etwas zurück.“

Folgt nun der erste Abstieg seit den 80er Jahren? Bei sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer nicht auszuschließen, wobei vor allem die Leistungen Sorgenfalten entfachen. Hafner ahnt Böses: „Das wird leider ein böses Ende nehmen. Es erwischt aber jeden einmal.“