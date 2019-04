Überraschend trennte sich der SC Wiesfleck in der Vorwoche von Trainer Andreas Waloschek. Auch, wenn die Ergebnisse zuletzt nicht immer passten, standen die Wiesflecker zum Zeitpunkt der Trennung auf dem fünften Platz. Obmann Christoph Lehner erklärt die Gründe: „Er wollte noch bis zum Sommer fertigmachen, da sagte ich ihm, dass das nichts bringe.“

Dem ehemaligen Coach streut Lehner aber Rosen: „Es ist schade, weil er ein super Trainer ist. Am Anfang dachten wir uns sogar, dass er zu professionell für uns sei. Andreas hat sich aber auch super um die Jungen gekümmert.“

Der scheidende Trainer geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich wünsche Wiesfleck alles Gute, denn die Zeit war sehr positiv und ich konnte immer gut arbeiten. Aber die sieben Spiele hätte ich noch gerne gemacht. Im Endeffekt habe ich letzte Saison den Verein vor dem Abstieg gerettet.“ Jetzt wolle sich Waloschek erst einmal eine Erholungspause gönnen und sich dann im Sommer neu orientieren.

Marousek Abgang. Andreas Waloschek verließ in der Vorwoche den SC Wiesfleck.

Für ihn übernimmt Spieler Philipp Kainz zumindest bis zum Sommer. Das bot sich, laut Lehner, auch an, intern war der Offensivspieler sowieso schon als Co-Trainer in den Trainingsbetrieb eingebaut. „Er ist der Richtige. Philipp ist sehr ehrgeizig und will im Sommer die Trainerausbildung machen, jetzt hat er halt schon eine Aufwärmphase dabei“, fasst Lehner seine Überlegungen zusammen.

Für den neuen Spielertrainer Philip Kainz ist es nun eine erste Möglichkeit, Erfahrungen für seinen zukünftigen sportlichen Weg zu sammeln. „Mein Plan wäre es, auch in Zukunft Trainer zu sein“, erklärt Kainz. Zum Auftakt unterlag man beim Tabellenführer Sankt Martin nur knapp mit 1:2.