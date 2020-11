Seit 1999 gehörte Oliver Kalchbrenner zum ständigen Inventar des ASK Goberling. Eine wirkliche Wahl hatte er nicht, immerhin liegt sein Elternhaus direkt neben dem Goberlinger Sportplatz. „Mit 15 Jahren habe ich dann in der Kampfmannschaft gespielt und das bis heute“, ist das Urgestein stolz auf das Erreichte. Anfragen von konkurrierenden Vereinen hätte es zwar gegeben, am Ende schlug das Herz jedoch immer für Goberling. „Es war dann eigentlich nie ein Thema. Von unserem Verein habe ich eigentlich immer sehr viel gehalten“, erinnerte sich Oliver Kalchbrenner.

„Aufzuhören fällt nicht leicht, ist aber richtig“

Leicht gemacht hat er sich das Karriereende nicht, doch ein Jobwechsel und junges Familienglück beanspruchen aktuell sehr viel Zeit. „Mit dem Training und Spielen wurde es mir zu aufwendig. Ich habe jetzt einen anderen Job im Schichtbetrieb, noch dazu eine Familie. Ich sehe meine Kleine sonst gar nicht mehr“, erklärte der 29-jährige.

Dazu kamen vor zwei Jahren auch immer wiederkehrende Probleme mit den Bandscheiben, die einen sportlichen Rhythmus immer schwieriger machten. „Es war zwar nicht leicht, aber ich glaube, dass es die richtige Entscheidung ist“, fasste der Allrounder wehmütig zusammen.

Ganz vom Goberlinger Sportplatz wird er jedoch nicht verschwinden. In der Reserve will er immer wieder aushelfen wenn Not am Mann ist. „Da komm ich gar nicht aus“, lachte er.