Legionärstausch beim SC Buchschachen

Der Tabellenletzte der 1. Klasse Süd war in der Übertrittszeit nicht untätig und verpflichtete zuletzt gleich fünf neue Legionäre. „Wir haben in diesem Winter ausnahmsweise sehr viel getan“, erklärte der Sportliche Leiter Bastian Richter. Mit David Mersits und Adam Franyi sind zwei Ex-Eberauer nun beim SCB mit an Bord. Zurück ist auch der ehemalige bosnische Nationalspieler Kenan Cejvanovic, der bereits von 2019 bis 2021 für die Buchschachener auflief und stets in gutem Kontakt mit dem Verein verblieb. „Er ist charakterlich sowieso top“, freute sich Richter auf den Rückkehrer.

Komplett neu sind Dominik Jurinic aus Kroatien und Milos Galin aus Slowenien. Im Gegenzug hat man sich von allen bisherigen Legionären getrennt. Balint Sasdi, Adam Balla und Daniel Kovac zieht es wohl nach Ungarn, Imre-Laszlo Domokos nach Ollersdorf und Gergö Borsi ins niederösterreichische Kumbach.

Einzig auf der Position des Torhüters wollten die Buchschachener noch etwas nachlegen, wobei hier Richter beruhigt: „Das war noch etwas in der Schwebe, aber Daniel Zischka hat sich als Stammgoalie gut gemacht. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen.“