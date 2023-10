Loipersdorf übernahm die Tabellenführung

Loipersdorf – Oberdorf 3:0. Der SC Loipersdorf-Kitzladen entschied das Schlagerspiel der Runde für sich und eroberte so die Tabellenführung der 1. Klasse! Im Aufeinandertreffen mit Oberdorf war die Bedeutung des Spiels von Anfang an ersichtlich, denn beide Mannschaften agierten aus einer gesicherten Defensive heraus. So war es in der 38. Minute ein Schuss aus der zweiten Reihe von Marijo Sandor, der das 1:0 und somit die Loipersdorfer Führung brachte. „Das war eine Befreiung für uns und ebnete den Weg zum Heimsieg“, sagte SCLK-Sektionsleiter Roland Szander. Nach der Pause nutzte die Heimelf ihre Chancen eiskalt und räumte so drei Zähler und die Tabellenführung ab. Oberdorf hatte an der herben Niederlage zu knabbern, wobei das klare Ergebnis nicht ganz der gezeigten Leistung entsprach. Sektionsleiter Wolfgang Halper: „Wir müssen unsere Angriffe besser zu Ende spielen, dann sieht das anders aus.“

Kemeten – Unterschützen 2:1. Der SK Unterschützen strauchelte in Kemeten und verspielte so die Tabellenführung. Emir Garibovic sorgte mit dem frühen Treffer zwar für einen SKU-Auftakt nach Maß, aber Kemeten hatte noch in der ersten Hälfte die passende Antwort . Tore der Kizlin-Brüder stellten das Spiel auf den Kopf und brachten den SCK in eine gute Ausgangslage für die unvermeidlich folgende SKU-Drangperiode. Dass diese bis zum Schluss der Partie ertraglos blieb, hatten die Kemetner zu großen Teilen auch ihrem Schlussmann Mikele Putz zu verdanken. „Taktisch und kämpferisch war das eine top Leistung“, freute sich Kemetens Sportlicher Leiter Gerald Halper. Unterschützen haderte einmal mehr mit einer Vielzahl an vergebenen Tormöglichkeiten.

Deutsch Kaltenbrunn – Wiesfleck 0:1. Etwas glücklich entführte der SC Wiesfleck in den Schlussminuten doch noch drei Punkte aus Deutsch Kaltenbrunn. Über weite Strecken plätscherte die Partie vor sich hin und ließ spielerische Glanzmomente vermissen. „Es gab insgesamt nur wenige Torraumszenen“, sagte Deutsch Kaltenbrunns Sportlicher Leiter Jürgen Hütter. Dem stimmte Wiesfleck-Trainer Rene Mahlknecht zu: „Eigentlich eine klassische 0:0-Partie.“ Als das Spiel in der Nachspielzeit dem sicher geglaubten Remis entgegensteuerte, gelang dem SCW doch noch der Lucky Punch. Wenige Sekunden vor Schluss fälschte Innenverteidiger Joachim Fuchs einen scharfen Hettlinger-Schuss unglücklich ins eigene Tor ab. Mit dem Last-Minute Erfolg zogen die Wiesflecker an Deutsch Kaltenbrunn vorbei.

Schlaining – Jabing 1:0. Durchatmen war nach dem knappen Sieg der Schlaininger gegen den ASK Jabing angesagt. In einem zerfahrenen Spiel, das von vielen Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt war, blieben zwingende Torchancen lange Zeit Mangelware. Unmittelbar vor der Halbzeitpause gelang Adrian Kovacs dennoch das glückliche 1:0 für Schlaining. An diesem Zwischenstand sollte sich trotz aller Bemühungen der Jabinger bis zum Ende der Partie nichts mehr ändern. „Vor allem in der zweiten Halbzeit war es wirklich kein gutes Spiel“, sagte Schlainings Sportlicher Leiter Klaus Arth. Jabings Obmann Christian Gansfuss sah zumindest eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen und konstatierte: „Im Moment fehlt uns einfach das notwendige Glück.“

Heiligenbrunn – Zuberbach 4:2. Überraschend, aber nicht unverdient entschied der SV Heiligenbrunn das Spiel gegen Zuberbach für sich. Der SVH schaffte damit den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. „Zum ersten Mal seit langem haben wir wirklich guten Fußball gespielt“, freute sich Heiligenbrunns Sektionsleiter Thomas Kedl über den Auftritt. Im Aufeinandertreffen mit einem stets gefährlichen SVZ entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der beim Stand von 2:2 in den letzten zehn Minuten der Partie seinen dramatischen Höhepunkt erreichte. Zunächst vergab Zuberbach die Großchance auf das Führungstor und konnte im Gegenzug einen schönen Seybold-Treffer nicht verhindern. Wenig später traf Simon Achilles zum 4:2 und besiegelte so die Zuberbacher Niederlage. „Leider kein sonderlich gutes Spiel von uns“, kommentierte Zuberbachs Funktionär Klaus Brandstätter.

Bad Tatzmannsdorf – Neuhaus 4:1. Der USV Neuhaus kommt einfach nicht richtig in die Gänge. Auch gegen Bad Tatzmannsdorf setzte es eine bittere Niederlage, obwohl die Unger-Elf gut ins Spiel startete und schon nach wenigen Sekunden den Führungstreffer markierte. „Das haben wir uns dann aber binnen zwei Minuten wieder zunichte gemacht“, meinte der Sportliche Leiter Stephan Knapp, denn Luka Grgic drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag. Nach Seitenwechsel besorgte Dorian Puretic mit dem 3:1 die Vorentscheidung. „Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel komplett beherrscht“, war SCBT-Trainer Ernst Bürger zufrieden. Der eingewechselte Istvan Alföldi stellte das 4:1-Endergebnis her, das die Kurstädter auf den dritten Tabellenrang katapultierte.

Markt Neuhodis – Goberling 0:0. Mit einem torlosen Remis trennten sich die Mannschaften aus Markt Neuhodis und Goberling. Die Punkte teilte man sich also, doch in der Einschätzung des Unentschiedens waren sich die beiden Vereine nicht ganz einig. Während Goberlings Obmann Martin Engelmeyer von einer „klassichen Nullnummer ohne wirklich zwingende Torchancen auf beiden Seiten“ berichtete, sah Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath ein 0:0 der besseren Sorte: „Mit Fortdauer der Partie fanden wir immer besser rein und hätten eigentlich gewinnen müssen.“ In der zweiten Halbzeit hatte Lukas Werderitsch das Goldtor für seine Hodiser auf dem Fuß, doch der Flügelspieler traf nur den Pfosten. So mussten sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen, wobei vor allem der ASK Markt Neuhodis einem möglichen vollen Erfolg nachtrauerte.

Statistik

SC Loipersdorf-Kitzladen – ASK Oberdorf 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (38.) Sandor, 2:0 (70.) Benedek, 3:0 (77.) Benedek. Reserve: 2:2 (Heinrer, Feitl; Nikolaus Halper, Lukas Wagner). SR: Tosun.- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Skrbin, Hornung, Prenner; Höller, Manuel Glatz, Böhm (74. Darko), Weber (64. Niklas Glatz); Sandor, Benedek (81. Feitl).

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper (84. Konrath), Novoselec, Kovacic, Kralj; Florian Halper (74. Nikolaus Halper), Stefan Halper, Tuider, Jakopec; Matthias Wagner (74. Melvin Halper), Merlin (84. Lorenz).

SC „H+P“ Kemeten – SK Unterschützen 2:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Garibovic, 1:1 (21.) Sandro Kizlin, 2:1 (37.) Roberto Kizlin. Reserve: 0:10 (Schwarz 2, Manuel Grabenhofer, Nemeth 2, Brunner-Szabo, Loppitsch 2, Heinrer, Halper). SR: Cetiner.- Kemeten, 150.

Kemeten: Putz; Marco Pieler, Erkinger, Vrbanic, Stampfel, Graf; Roberto Kizlin, Lukas Pieler, Goger (66. Bencsics; 93. Simon Pieler); Kokot, Sandro Kizlin.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Geschray, Nemeth, Eberhardt (79. Stubits); Ulreich (79. Kaippel), Artwohl (79. Grabenhofer); Helmig, Toth, Bogovic; Garibovic.

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SC Wiesfleck 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (92., Eigentor) Fuchs. Reserve: 1:1 (Marcel Steiner; Mikolaschek). SR: Franz Kruisz.- Deutsch Kaltenbrunn, 125.

Deutsch Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Prahic, Fuchs, Berger; Bauer, Koch (53. Töltl); Baumgartner (88. Potzmann), Preiner, Rozmaric; Fabricio.

Wiesfleck: Lukschander; Kirnbauer, Siman, Platzer, Nemejc (56. Ferk); Pinoza, Lipp; Kasza (88. Mikolaschek), Vrandedic, Levec; Hettlinger.

ASK Schlaining – ASK Automobile Simon Jabing 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (45.) Kovacs. Reserve: abgesagt. SR: Paukowitsch.- Schlaining, 200.

Schlaining: Bögöly; Postmann, Dzaferovic, Csebits, Schwarz (76. Alfarwan); Crnovic, Putz, Kiss (90. Draxler); Mamic, Kovacs (80. Hodzic), Felegyhazi (90. Konczer).

Jabing: Toth; Turk, Benjamin Bogad, Yannick Bogad (75. Kamper), Graf (75. Sudic); Ljubek, Shala; Videk, Vucic (66. Tauss), Bakek; Hupfer.

SV Heiligenbrunn – SV „Die Allee“ Zuberbach 4:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40., Elfmeter) Marcec, 1:1 (61.) Kuroli, 2:1 (70.) Seybold, 2:2 (80.) Farkas, 3:2 (81.) Seybold, 4:2 (86.) Achilles Simon. Reserve: 0:2 (Kramelhofer, Gossy). SR: Lang.- Heiligenbrunn, 100.

Heiligenbrunn: Hamr; Laszlo (56. Reichl), Kristofic, Szabo, Strobl; Marcec, Kraller; Herczeg, Vurusic, Achilles; Seybold.

Zuberbach: Molnar; Tuba (46. Schimmer), Leitold, Szalay, Czibor; Czene, Imre (64. Farkas), Kuroli, Horvath; Pergel, Varga.

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 4:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Christian Wolf, 1:1 (29.) Grgic, 2:1 (31.) Grgic, 3:1 (67.) Puretic, 4:1 (81.) Alföldi. Reserve: 4:0 (Marth 2, Tim Bürger, Klein). SR: Karner.- Bad Tatzmannsdorf, 150.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits, Muth, Cecura, Wenzel; Mahmood (90. Simon), Mohac; Vokshi (70. Alföldi), Puretic (83. Tim Bürger), Grgic; Patrick Bürger (90. Hatvagner).

Neuhaus: Rosker; Weber, Prahic, Karnet, Huber; Unger, Simon; Fischer, Sorko, Wolf; Semen.

ASK Markt Neuhodis – ASK Skoda Simon Goberling 0:0.- Reserve: 3:0 (Schmaldinst 2, Radits). SR: Boandl.- Markt Neuhodis, 150.

Markt Neuhodis: Baliko; Wagner, Dorner, Havasi, Janisch; Wanger, Dobrovits (75. Horvath); Steinreiber, Tamas, Werderitsch; Vittman.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Mikovits (89. Muharemovic), Ifkovits; Kalchbrenner, Kappel, Bubnjevic; Avdibasic.