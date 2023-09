Loipersdorfs Ausfälle werden nicht weniger

Zehn Punkte aus sechs Spielen konnte sich der SC Loipersdorf-Kitzladen bislang erarbeiten. Keine schlechte Ausbeute, vor allem wenn man die äußeren Umstände betrachtet.

Denn der SCLK hat mit einer Serie an verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen, die einfach kein Ende nehmen will. Jonathan Kölbl, Philipp Schiller (beide Kreuzbandriss) und Killian Ritter (Sprunggelenksbruch) verletzten sich bereits vor Saisonbeginn.

Dazu gesellten sich in der laufenden Spielzeit Routinier Henry Darko und Flügelflitzer Klemens Höller, die ebenfalls mehrere Wochen ausfallen werden. Als bei der 1:2-Niederlage gegen Goberling auch noch Legionär Nikola Lovric mit Verdacht auf eine Bänderverletzung ausgewechselt werden musste, erreichte die Pechsträhne der Novakovits-Elf ihren vorläufigen Höhepunkt.

„Es ist wirklich zum Haare raufen, aktuell sind wir vom Pech verfolgt“, sagte Sektionsleiter Roland Szander. Auch vor der Reservemannschaft machte der Verletzungsteufel nicht Halt – Marcel Pöll und Mario Ringbauer reihten sich beim letzten U23-Spiel in die lange Verletztenliste ein. Der Verein wünscht seinen Spielern alles Gute und schnelle Genesung!

Die Jugend als Lichtblick

Dass der SCLK dennoch im oberen Mittelfeld einer sehr ausgeglichenen 1. Klasse mitspielt, hat man unter anderem den tollen Leistungen nachgerückter Jugendspieler zu verdanken.

Besonders der 16-jährige Fabian Böhm überzeugt Woche für Woche durch unbändigen Einsatzwillen und erhielt dafür ein Sonderlob von Sektionsleiter Szander: „Er wirft sich in jeden Zweikampf – kämpferisch ganz stark.“

Auch der junge Torwart Jan Ringbauer wusste in seinen ersten Kampfmannschaftseinsätzen zu gefallen und wird am Wochenende gegen Jabing den gesperrten Christoph Palank vertreten. Dort wollen die Loipersdorfer an die generell guten Auftritte der vergangenen Spieltage anknüpfen und ihren Ausfällen zum Trotz gewinnen.