Markt Neuhodis meldete sich eindrucksvoll zurück

Markt Neuhodis – Zuberbach 3:1. Der ASK Markt Neuhodis setzte sich im Derby gegen den bisherigen Tabellenführer aus Zuberbach durch. Eine tolle kämpferische Leistung brachte den Hodisern drei Punkte. Im Spiel blieb die Toth-Elf von einem frühen Rückstand unbeeindruckt und drehte die Partie mit einem Doppelschlag noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte entwickelte sich eine wahre Abwehrschlacht vor dem Tor von Keeper Milan Baliko, die der ASK dank starker Leistung schadlos überstand. Am Ende setzte Mark Varga mit dem 3:1 gar noch den Schlusspunkt hinter ein packendes Nachbarschaftstreffen. „Torwart und Abwehr waren absolut überragend“, freute sich Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath. In dieselbe Kerbe schlug auch Zuberbachs Funktionär Klaus Brandstätter: „Sie haben sehr geschickt verteidigt.“

Wiesfleck – Oberdorf 5:0. Überraschend, aber keinesfalls unverdient, fertigte der SC Wiesfleck Oberdorf ab. Die ansonsten so sichere Defensive des ASK erwies sich an diesem Tag als ungewohnt fehleranfällig, was die Wiesflecker eiskalt ausnutzten. Zunächst traf Daniel Kasza doppelt, ehe Nejc Levec das Spiel noch in der ersten Halbzeit per Traumfreistoß entschied. Der Flügelspieler geigte auch nach Seitenwechsel groß auf und machte mit zwei weiteren Toren seinen Hattrick perfekt. Trainer Rene Mahlknecht war hoch erfreut: „Wirklich eine hervorragende Leistung der Jungs!“ Die Oberdorfer hatten indes an ihrer zweiten Saisonniederlage zu knabbern. Sektionsleiter Wolfgang Halper: „Wiesfleck hat uns von Anfang an die Schneid abgekauft und waren in stets überlegen.“

Loipersdorf – Neuhaus 6:0. Erster Heimsieg für den SCLK in der laufenden Saison – und was für einer! Mit dem 6:0 über Neuhaus setzte sich die Truppe von Josef Novakovits im Spitzenfeld der 1. Klasse fest. Matej Skrbin brachte den SCLK nach einem Standard auf die Erfolgsspur. Daniel Prenner vor und Jan Benedek nach der Pause sorgten mit weiteren Treffern für die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber. „Ab diesem Zeitpunkt war beim Gegner eine gewisse Resignation spürbar“, meinte Sektionsleiter Roland Szander. Ein lupenreiner Hattrick von Marijo Sandor krönte das Loipersdorfer Offensivspektakel und besiegelte die herbe Neuhaus-Schlappe. „Das Ergebnis ist sicher zu hoch ausgefallen“, sagte der Sportliche Leiter der Neuhauser, Stephan Knapp, und verwies auf zahlreiche vergebene Chancen seines USV.

Schlaining – Unterschützen 0:2. Der SK Unterschützen war auch in Schlaining nicht zu stoppen und übernahm die Tabellenführung der 1. Klasse. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit schaltete die Kuh-Elf mit dem Seitenwechsel einen Gang höher und kam durch Bruno Bogovic zum verdienten Führungstreffer. Bis in die Schlussphase beschränkte man sich auf die Verwaltung des knappen Vorsprungs, ehe Leon Kalcsics den 2:0-Endstand herstellte. „Wir haben die frühere Entscheidung versäumt, hatten das Spiel aber immer voll unter Kontrolle“, sagte Trainer Christoph Kuh. Die Schlaininger fanden kaum ein Mittel, sich klare Torchancen zu erarbeiten. Der Sportliche Leiter Klaus Arth: „Die erste Hälfte war okay, aber nach der Pause kam leider gar nichts mehr von uns.“

Bad Tatzmannsdorf – Goberling 3:0. Voller Erfolg für Bad Tatzmannsdorf im ersten Spiel unter dem Bürger-Trainerduo! Vater Ernst sah von der Seitenlinie aus ein einseitiges Derby gegen den ASK Goberling, in dem Sohn und Trainerkollege Patrick als Antreiber und Vorbereiter in Erscheinung trat. Für die Tore waren an diesem Tag andere zuständig - Muhammad Mahmood, Luka Grgic und Dorian Puretic besorgten in der zweiten Hälfte einen verdienten Sieg für die Kurstädter. Nur Goberlings Schlussmann David Szakaly entschärfte weitere Großchancen der Heimischen und bewahrte den ASK so vor einer höheren Niederlage. „Sie waren einfach energischer und körperlich stärker“, musste Goberling-Obmann Martin Engelmeyer anerkennen.

Kemeten – Heiligenbrunn 4:0. Klare Angelegenheit in Kemeten! Gegen Heiligenbrunn ließ die Elf von Trainer Michael Erhart nichts anbrennen und konnte einen ungefährdeten 4:0-Sieg einfahren. Dabei beendete SCK-Kapitän Lukas Pieler den Elfmeter-Fluch der vergangenen Runden und traf zu moralisch wichtigen Zeitpunkten unmittelbar nach Spielbeginn sowie kurz vor der Pause zweimal vom Punkt. Mit der Führung im Rücken spielte die Heimmannschaft den Sieg routiniert nach Hause. Der Sportliche Leiter Gerald Halper zeigte sich zufrieden: „Wir hatten die Partie zu jeder Zeit voll im Griff.“ Weniger gut war die Stimmungslage in Heiligenbrunn, wo Sektionsleiter Thomas Kedl mit dem aus SVH-Sicht unglücklichen Spielverlauf haderte: „Vor allem die ersten beiden Tore fielen zu den schlechtesten Zeitpunkten.“

Deutsch Kaltenbrunn – Jabing 2:0. Ein zerfahrenes Spiel bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen Deutsch Kaltenbrunn und Jabing zu sehen – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Dabei taten sich die Kaltenbrunner trotz größerer Spielanteile über weite Strecken schwer, wirklich zwingende Torchancen zu erspielen. Erst mit der Gelb-Roten Karte für Jabing-Verteidiger Leutrim Shala (59.) kippte die Partie zugunsten der Heimmannschaft. „Das war bitter, bis dahin konnten wir relativ gut mithalten“, sagte Jabing-Obmann Christian Gansfuss. So traf Fran Rozmaric wenige Minuten nach dem Ausschluss zur Führung für seine Kaltenbrunner, die die Gäste aus Jabing nie ernsthaft in Gefahr bringen konnten. Stattdessen war es einmal mehr SVDK-Stürmer Fabricio vergönnt, mit seinem neunten Saisontreffer den 2:0-Endstand herzustellen. „Sie waren einfach abgeklärter und haben deswegen wohl nicht unverdient gewonnen“, meinte Gansfuss fair.

Statistik

ASK Markt Neuhodis – SV „Die Allee“ Zuberbach 3:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Pergel, 1:1 (24.) Steinreiber, 2:1 (26.) Daniel Horvath, 3:1 (92., Elfmeter) Varga. Reserve: 3:0 (Schmaldinst 2, Reiter). SR: Heiner.- Markt Neuhodis, 450.

Markt Neuhodis: Baliko; Wagner, Dorner, Havasi, Janisch; Wanger (75. Johannes Horvath), Dobrovits (75. Tamas), Varga, Steinreiber (33. Liszt); Horvath, Werderitsch (75. Vittman).

Zuberbach: Molnar; Schimmer, Leitold, Szalay, Tuba; Czene, Imre (46. Farkas), Horvath, Nemeth; Pergel, Varga (65. Kuroli).

SC Wiesfleck – ASK Oberdorf 5:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Kasza, 2:0 (20.) Kasza, 3:0 (38.) Levec, 4:0 (59.) Levec, 5:0 (77.) Levec. Reserve: 0:3 (Patrick Oswald, Daniel Halper, Lorenz). SR: Sahin.- Wiesfleck, 100.

Wiesfleck: Lukschander; Kirnbauer, Platzer (58. Ferk), Siman, Nico Nemejc (80. Zingl); Pinoza, Lipp; Kasza (78. Krutzler), Vrandedic, Levec (78. Fabian Nemejc); Hettlinger.

Oberdorf: Martin Wagner; Michael Halper, Novoselec, Kovacic, Kralj (46. Florian Halper); Maxi Halper (26. Daniel Halper), Tuider (46. Matthias Wagner), Stefan Halper, Holpfer (78. Nikolaus Halper); Merlin, Jakopec.

SC Loipersdorf-Kitzladen – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 6:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (11.) Skrbin, 2:0 (18.) Prenner, 3:0 (61.) Benedek, 4:0 (75.) Sandor, 5:0 (77.) Sandor, 6:0 (89.) Sandor. Reserve: 2:4 (Penthor, Heinrer; Happer 3, Georg Stocker). SR: Stojanovic.- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Palank; Niklas Glatz, Hornung (81. Heinrer), Skrbin, Neubauer; Manuel Glatz, Böhm (69. Feitl); Prenner, Sandor, Weber (81. Schiller); Benedek (88. Tunkl).

Neuhaus: Pilz; Meitz, Prahic (56. Zieger), Karnet, Weber; Unger, Fischer; Semen, Wolf, Simon; Sorko.

ASK Schlaining – SK Unterschützen 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (47.) Bogovic, 0:2 (85.) Kalcsics. Reserve: 0:3 (Manuel Nemeth, Groza, Loppitsch). SR: Karner.- Schlaining, 150.

Schlaining: Bögöly; Postmann, Dzaferovic, Csebits, Alfarwan (82. Schwarz).; Putz, Crnovic; Mamic; Nyari, Kovacs, Kiss (65. Hodzic).

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray, Stubits (78. Loppitsch); Gerencser (27. Ulreich), Artwohl (67. Kaippel); Helmig, Toth, Garibovic; Bogovic.

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf - ASK Skoda Simon Goberling 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (48.) Qasim Mahmood, 2:0 (56.) Grgic, 3:0 (60.) Puretic. Reserve: abgebrochen. SR: Selmani.- Bad Tatzmannsdorf, 300.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (76. Simon), Muth, Cecura, Wenzel; Mahmood, Mohac (88. Alföldi); Vokshi (70. Tim Bürger), Puretic, Grgic; Patrick Bürger.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Ifkovits, Mikovits (84. Glatz); Kalchbrenner, Kappel (63. Muharemovic), Bubnjevic; Avdibasic.

SC „H+P“ Kemeten – SV Heiligenbrunn 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Lukas Pieler, 2:0 (45.) Lukas Pieler, 3:0 (63.) Sandro Kizlin, 4:0 (85.) Lukas Pieler. Reserve: 0:4 (Julian Hamr, Gasper, Pelzmann, Berner). SR: Dinleyici.- Kemeten, 100.

Kemeten: Lukas Goger; Erkinger, Vrbanic, Kiss, Graf; Roberto Kizlin; Lukas Pieler, Philipp Goger (81. Marco Pieler); Stampfel; Kokot (90. Antos), Sandro Kizlin (73. Hochwarter).

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Laszlo, Stettner, Szabo, Strobl; Kristofic (84. Julian Hamr), Marcec; Reichl (46. Herczeg), Seybold, Kraller (46. Vurusic); Achilles (69. Gasper).

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – ASK Automobile Simon Jabing 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (63.) Rozmaric, 2:0 (89.) Fabricio. Gelb-Rote Karte: Bauer (77., Foul); Shala (56., Foul). Reserve: 10:1 (Zieserl 5, Marcel Steiner 2, Schnecker 2, Goranovic; Tauss). SR: Nemeth.- Dt. Kaltenbrunn, 100.

Dt. Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan (72. Steiner), Prahic, Fuchs, Berger; Jens Koch (52. Töltl), Bauer; Rozmaric (90. Jonas Koch), Baumgartner, Preiner; Fabricio.

Jabing: Toth; Turk, Benjamin Bogad, Hupfer (85. Tauss), Shala; Ceka, Kamper; Graf (72. Yannick Bogad), Ljubek, Bakek; Vucic.