Mit „Spirki“ durch die Ligen

Lukas Spirk war vielen Fußball-interessierten Südburgenländern schon früh ein Begriff. Natürlich, denn wenn einer im Nachwuchs des SK Rapid Wien kickt, schaut man ganz genau hin. Von 2008 bis 2010 durfte der gebürtige Dt. Tschantschendorfer in der grün-weißen Talenteschmiede sein Können zeigen, um im Februar 2010 zum SV Neuberg zu gehen. Der SVN war damals in der BVZ Burgenlandliga aktiv und auch wenn „Spirki“ nicht die ganz großen Einsatzchancen erhalten sollte, war sein Torhunger unverkennbar. Über Güssing, Stinatz, Oberwart, wieder Stinatz und Stegersbach ging es zum SV Eberau, wo er seine beste Phase erleben sollte. Mit der damaligen Elf von Trainer Klaus Guger holte er 2016 den Burgenlandliga-Meistertitel und vom Traumsturm Barnabas Varga und eben „Spirki“ schwärmen sie beim heutigen 2. Liga-Klub immer noch. Nach einer Horror-Verletzung und dem Eberauer Abstieg war der Angreifer auch bei der Gründung des ASV Gemeinde Tobaj als Funktionär federführend. Die aus dem ASV Tobaj/Hasendorf und dem ASV Deutsch Tschantschendorf entstandene Spielgemeinschaft zeigte schon in ihrer ersten Saison 2019/20 mächtig auf und einzig die zweimaligen Corona-Annullierungen verhinderten einen früheren Aufstieg. Der sollte dann im letzten Jahr folgen und nun gleich wiederholen. Ohne Niederlage sicherte sich die Elf von Jochen Keglovits den 1. Klasse-Titel und zeigte einmal mehr ihre sportliche Leistungsfähigkeit. Mittendrin? Lukas Spirk, der selbst abermals unglaubliche 40 Treffer zum Teamerfolg beisteuerte und nun wieder in der 2. Liga kicken darf. Der Torhunger ist dabei weiter ungestillt und wird auch in der 2. Liga weitergehen – das ist fix.

Foto: BVZ