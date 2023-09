Neuhaus, Jabing, Hodis: Gleich drei Trainerwechsel in der 1. Klasse

Nach fünf gespielten Runden tut sich einiges im Sektor der Übungsleiter. Gleich drei Vereine der 1. Klasse setzen auf neue Trainer. Der USV Neuhaus stellte nach der Verabschiedung von Sebastijan Vogrincic vergangene Woche den Fehringer Josef Unger als neuen Trainer vor.

Der 57-Jährige ist im burgenländischen Fußball kein Unbekannter und war nach Stationen in Mühlgraben, Sankt Martin an der Raab und Halbenrain zuletzt in Klöch tätig. „Wir sind schon einige Zeit in Kontakt. Ich bin zuversichtlich, dass er Mannschaft und Verein entscheidend weiterhelfen kann“, freute sich der Sportliche Leiter Stefan Knapp über die Zusage des erfahrenen Trainers.

Josef Unger ist neuer Trainer in Neuhaus. Der 57-Jährige war bereits in St. Martin (Bild) und Mühlgraben tätig. Foto: BVZ/Archiv

Den Neuhausern tat es der ASK Jabing gleich. Auch die Jabinger sind in ihrer Trainersuche fündig geworden. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Joachim Schwarz und coachte die Jabinger bereits beim 2:4 gegen Neuhaus. Trainerstationen in Unterschützen, Kemeten, Riedlingsdorf und Hannersdorf machen den 46-Jährigen zu einem Experten der 1. Klasse.

Von diesem Fachwissen hofft der ASK Jabing jetzt zu profitieren. „Bis zum Winter wird Joachim das Training jedenfalls leiten, danach evaluieren wir die Situation“, meinte Obmann Christian Gansfuss. Benjamin Hupfer wird sich indes wieder voll auf seine Aufgaben als Spieler und Kapitän konzentrieren.

Markt Neuhodis setzt auf Altbewährtes

Zum dritten Wechsel kam es In Markt Neuhodis. Dort musste Bernd Balogh, der erst im Sommer übernahm, gehen. „Wir trennen uns im Guten und in Dankbarkeit für die geleistete Arbeit“, sagte Sektionsleiter Andreas Horvath. Nichtsdestotrotz zogen die Verantwortlichen die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus fünf Spielen und wollten mit einem Trainerwechsel für frischen Wind im Team sorgen.

Der richtige Mann für diese Aufgabe war dabei schnell gefunden – Johannes Toth, Erfolgstrainer und Meistermacher der Vorsaison, übernimmt erneut die Agenden beim ASK. Horvath: „In unserer aktuellen Situation kann uns nur ein Trainer helfen, der die Mannschaft wirklich kennt. Und das tut Johannes wie kein Zweiter.“