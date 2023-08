Neuhaus: Starkes Zeichen vorm Auftakt

Das erste Pflichtspiel-Wochenende der neuen Saison im burgenländischen Unterhaus ist geschlagen. Mit dem BFV-Cup ging es los. Eine kleine Überraschung lieferte dabei der USV Neuhaus am Klausenbach.

Die Elf von Sebastjan Vogrincic kickte Nachbar Mühlgraben mit 3:2 aus dem Bewerb. Und das Duell hatte es wahrlich in sich: Über 400 Zuseher waren an den Klausenbach gepilgert und sahen ein tolles Fußballspiel – schließlich mit gutem Ende für die Heimischen, die dank eines Doppelpacks von Andraz Sorko und eines Treffers von Mitja Semen den 2. Liga-Spitzenklub eliminierten.

Zwei Wochen vor Meisterschaftsstart in der 1. Klasse ein starkes Zeichen der Neuhauser Elf.

Neuzugänge hinterließen einen guten Eindruck

Auch beim Sportlichen Leiter Stephan Knapp war nach dem Duell die Freude groß: „Viele Fans, tolle Stimmung, es war einfach ein geiles Spiel.“ Mit von der Partie waren beim USV gleich vier Sommerneuzugänge: Igor Prahic und Marko Karnet hielten die Innenverteidigung zusammen, Michel Simon zog im Mittelfeld die Fäden und Mitja Semen stürmte an der Seite von Andraz Sorko.

Vor allem Prahic und Simon kamen in der Transferzeit mit Vorschusslorbeeren von 2. Liga-Meister Edelserpentin zum USV. Nach Pflichtspiel eins ist klar: Sie haben diese gehalten.

Knapp: „Igor ist ein Wahnsinn und Michel sowieso. Aber auch Marko und Mitja haben einen top ersten Eindruck hinterlassen.“ Am Wochenende steht jetzt für den USV noch ein Test gegen Söchau am Programm. Dann will man den Schwung in die Meisterschaft mitnehmen. MIt Leistungen wie gegen Mühlgraben kann man dort sicher eine starke Rolle spielen.

Zuckerl gibt es für alle USVler übrigens in der zweiten Cup-Runde. Am Montagnachmittag bekam man für 15. August Oberwart zugelost – das nächste „geile Spiel“.