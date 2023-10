Packender Kampf um die Winterkrone in der 1. Klasse Süd

Ungemein spannend gestaltet sich aktuell das Rennen um den Herbstmeistertitel der 1. Klasse. Weil zuletzt alle Topteams mit Ausnahme von Oberdorf strauchelten, schob sich die Tabellenspitze noch weiter zusammen. Zwei Runden vor der Winterpause liegen die Teams aus Loipersdorf-Kitzladen, Unterschützen und Oberdorf punktegleich in Front. Der erste Verfolger aus Bad Tatzmannsdorf rangiert nur einen einzigen Zähler dahinter und auch der SV Zuberbach befindet sich noch in Schlagdistanz.

Das „Grande Finale“ des brisanten Fünfkampfes um die Winterkrone wird von allen Beteiligten mit Spannung erwartet. „Unglaublich, wie eng sich diese Saison alles gestaltet“, sagte Bad Tatzmannsdorfs Trainer Ernst Bürger, dessen Elf am Samstag den Tabellenführer aus Loipersdorf empfängt.

Kaum weniger bedeutsam für die Herbstmeisterschaft ist das Duell zwischen Zuberbach und Unterschützen einen Tag später. Generell hat der SKU der Papierform nach das schwerste Restprogramm zu bewältigen, denn in der letzten Runde vor der Winterpause wartet der Gang zum Spitzenspiel in Oberdorf. Gut möglich, dass in diesem Aufeinandertreffen schlussendlich der Herbstmeister gekürt wird. Doch bevor es soweit kommt, haben die Oberdorfer noch Deutsch Kaltenbrunn vor der Brust – eine brandgefährliche Truppe, die zuletzt auch dem Loipersdorfer Spitzenreiter drei Punkte abluchste.